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Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой

Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой

Об отдыхе в Абхазии и подготовке абхазских студентов-журналистов в Московском государственном университете имени Ломоносова в эфире радио Sputnik рассказала... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T14:35+0300

2022-01-12T14:35+0300

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Новый Блок Новый Блок

Как рассказала Гелия Филаткина, это ее второй приезд в Абхазию, но он значительно отличается от первого путешествия, так как это первая поездка в зимнюю Абхазию. "Я впервые увидела зимние краски Абхазии. Летом 2017 года Абхазия поразила меня очень ярким солнцем, буйной зеленью, теплым чистым морем и абхазским радушием и гостеприимством. В этом году мы решили отдохнуть в Абхазии зимой, и нисколько не пожалели о выборе. Отдых был очень насыщенным. Когда море холодное и купаться в нем нельзя, в Абхазии есть много мест, куда можно поехать. Побывав во многих местах, еще остается возможность куда-то отправиться. Для себя на следующий приезд в Абхазию мы наметили очередные точки, места, куда бы мы хотели доехать и посмотреть. Поэтому, конечно, зимой тоже можно приезжать, особенно тем, кто устал от снежной зимы, увидеть эти яркие краски. Мы не ожидали, что зимой Абхазия тоже будет настолько зеленой", – рассказала Филаткина. О том, какие живописные места удалось посетить в Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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