Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/filatkina-ob-otdykhe-v-abkhazii--ne-ozhidali-chto-nastolko-zelenaya-zimoy---1037109495.html
Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой
Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой
Об отдыхе в Абхазии и подготовке абхазских студентов-журналистов в Московском государственном университете имени Ломоносова в эфире радио Sputnik рассказала... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T14:35+0300
2022-01-12T14:43+0300
радио
абхазия
туристы
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0b/1037110122_0:113:1605:1016_1920x0_80_0_0_5fa15410692731907e89c950c04cd6ae.jpg
Новый Блок
Новый Блок
Как рассказала Гелия Филаткина, это ее второй приезд в Абхазию, но он значительно отличается от первого путешествия, так как это первая поездка в зимнюю Абхазию. "Я впервые увидела зимние краски Абхазии. Летом 2017 года Абхазия поразила меня очень ярким солнцем, буйной зеленью, теплым чистым морем и абхазским радушием и гостеприимством. В этом году мы решили отдохнуть в Абхазии зимой, и нисколько не пожалели о выборе. Отдых был очень насыщенным. Когда море холодное и купаться в нем нельзя, в Абхазии есть много мест, куда можно поехать. Побывав во многих местах, еще остается возможность куда-то отправиться. Для себя на следующий приезд в Абхазию мы наметили очередные точки, места, куда бы мы хотели доехать и посмотреть. Поэтому, конечно, зимой тоже можно приезжать, особенно тем, кто устал от снежной зимы, увидеть эти яркие краски. Мы не ожидали, что зимой Абхазия тоже будет настолько зеленой", – рассказала Филаткина. О том, какие живописные места удалось посетить в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0b/1037110122_0:0:1605:1204_1920x0_80_0_0_ae021c28b7b259d2cf51c5bab47e84c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, туристы, подкасты, аудио

Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой

14:35 12.01.2022 (обновлено: 14:43 12.01.2022)
Радио
Новый Блок
Подписаться на
Об отдыхе в Абхазии и подготовке абхазских студентов-журналистов в Московском государственном университете имени Ломоносова в эфире радио Sputnik рассказала старший преподаватель факультета журналистики МГУ Гелия Филаткина.
Как рассказала Гелия Филаткина, это ее второй приезд в Абхазию, но он значительно отличается от первого путешествия, так как это первая поездка в зимнюю Абхазию.
"Я впервые увидела зимние краски Абхазии. Летом 2017 года Абхазия поразила меня очень ярким солнцем, буйной зеленью, теплым чистым морем и абхазским радушием и гостеприимством. В этом году мы решили отдохнуть в Абхазии зимой, и нисколько не пожалели о выборе. Отдых был очень насыщенным. Когда море холодное и купаться в нем нельзя, в Абхазии есть много мест, куда можно поехать. Побывав во многих местах, еще остается возможность куда-то отправиться. Для себя на следующий приезд в Абхазию мы наметили очередные точки, места, куда бы мы хотели доехать и посмотреть. Поэтому, конечно, зимой тоже можно приезжать, особенно тем, кто устал от снежной зимы, увидеть эти яркие краски. Мы не ожидали, что зимой Абхазия тоже будет настолько зеленой", – рассказала Филаткина.
О том, какие живописные места удалось посетить в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:35Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой
13:55Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции
13:23Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
12:24Краснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
11:48Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
11:15В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек
11:15Шат-ипа об экономике Абхазии 2021 года: скрипит, как арба, но были позитивные моменты
10:15В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю
09:45Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан
09:15Педофилов превращают в угнетаемое секс-меньшинство
08:45ВОЗ рекомендовала обновить вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567
ВчераРоспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки
ВчераПятый задержанный после митинга в Сухуме взят под домашний арест
ВчераИзбрание меры пресечения для четвертого задержанного после митинга в Сухуме отложили
ВчераЭкспорт мандаринов из Абхазии в Россию значительно снизился по сравнению с прошлым сезоном
ВчераНазвано количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года
ВчераСуд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
ВчераБолее 22 тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в новогодние праздники
ВчераМетеорологи рассказали о погоде в Абхазии с 11 по 17 января