https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/gruppa-senatorov-ssha-predstavila-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-lichno-putina-1037125955.html

В США подготовили пакет новых санкций против России и лично Путина

В США подготовили пакет новых санкций против России и лично Путина

Двадцать пять членов сената США от демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям подготовили законопроект о новых... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T21:26+0300

2022-01-12T21:26+0300

2022-01-12T21:34+0300

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России при обострении ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.Проект предполагает в случае эскалации на Украине ввести санкции против Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньшей мере трех российских финансовых организаций из списка в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и другие институты.Кроме того, проект предполагает выделение в 2022-м фискальном году дополнительной чрезвычайной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов при ухудшении обстановки.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.

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