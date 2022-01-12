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В США подготовили пакет новых санкций против России и лично Путина
В США подготовили пакет новых санкций против России и лично Путина
Двадцать пять членов сената США от демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям подготовили законопроект о новых... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России при обострении ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.Проект предполагает в случае эскалации на Украине ввести санкции против Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньшей мере трех российских финансовых организаций из списка в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и другие институты.Кроме того, проект предполагает выделение в 2022-м фискальном году дополнительной чрезвычайной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов при ухудшении обстановки.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
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новости, россия, сша
В США подготовили пакет новых санкций против России и лично Путина
21:26 12.01.2022 (обновлено: 21:34 12.01.2022)
Двадцать пять членов сената США от демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям подготовили законопроект о новых санкциях против России.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik.
Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России при обострении ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости
.
Проект предполагает в случае эскалации на Украине ввести санкции против Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньшей мере трех российских финансовых организаций из списка в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и другие институты.
Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил "Акт по защите суверенитета Украины", заявляя о готовности США добиться "разрушительных последствий" для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Кроме того, проект предполагает выделение в 2022-м фискальном году дополнительной чрезвычайной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов при ухудшении обстановки.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.