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Как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане
Как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане
В ОДКБ рассказали о ходе миссии коллективных миротворческих сил в Казахстане и подготовке к выводу подразделений из республики. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T11:33+0300
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Миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике. В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Смотрите в видео Sputnik.
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в мире, видео, новости, одкб, казахстан, мультимедиа, видео
Как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане
11:33 12.01.2022 (обновлено: 11:50 12.01.2022)
В ОДКБ рассказали о ходе миссии коллективных миротворческих сил в Казахстане и подготовке к выводу подразделений из республики.
Миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике.
В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Смотрите в видео Sputnik.