https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/kak-mirotvortsy-odkb-okhranyayut-strategicheskie-obekty-v-kazakhstane-1037117762.html

Как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане

Как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане

В ОДКБ рассказали о ходе миссии коллективных миротворческих сил в Казахстане и подготовке к выводу подразделений из республики. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

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Миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике. В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Смотрите в видео Sputnik.

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