Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/koronavirus-vyyavili-esche-u-108-chelovek-v-abkhazii-za-sutki-1037126184.html
Коронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки
Коронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 470 человек в Абхазии. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T23:10+0300
2022-01-12T23:13+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037126297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c160de22279c377ca2965b13a5832e58.jpg
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 108 человек за сутки, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 32 из них, состояние здоровья 51 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38673. Зарегистрировано 567 летальных случаев. Выздоровели 32289 человек.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037126297_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7f545d490e78bb51b0a9c8b57f4489d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

Коронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки

23:10 12.01.2022 (обновлено: 23:13 12.01.2022)
© AFP 2021 / JACK TAYLORТест на коронавирус
Тест на коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / JACK TAYLOR
Подписаться на
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 470 человек в Абхазии.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 108 человек за сутки, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 32 из них, состояние здоровья 51 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38673. Зарегистрировано 567 летальных случаев. Выздоровели 32289 человек.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераКоронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки
ВчераВ США подготовили пакет новых санкций против России и лично Путина
ВчераЗамглавы МИД Грушко подвел итоги саммита Россия — НАТО
Вчера"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений света в Сухуме
ВчераАдминистрация Рицинского парка предупредила посетителей о сильном снегопаде
ВчераГлавный эколог рассказал о судьбе абхазо-российского природного резервата
ВчераАхра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу
ВчераАршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
ВчераДорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
ВчераГинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января
ВчераТокаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане
ВчераВ Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
ВчераФилаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой
ВчераПутин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции
ВчераРоссотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
ВчераКраснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
ВчераКоллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
ВчераВ Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек
ВчераШат-ипа об экономике Абхазии 2021 года: скрипит, как арба, но были позитивные моменты