https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/koronavirus-vyyavili-esche-u-108-chelovek-v-abkhazii-za-sutki-1037126184.html
Коронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки
Коронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 470 человек в Абхазии. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T23:10+0300
2022-01-12T23:10+0300
2022-01-12T23:13+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 108 человек за сутки, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 32 из них, состояние здоровья 51 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38673. Зарегистрировано 567 летальных случаев. Выздоровели 32289 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Коронавирус выявили еще у 108 человек в Абхазии за сутки
23:10 12.01.2022 (обновлено: 23:13 12.01.2022)
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 470 человек в Абхазии.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 108 человек за сутки, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 32 из них, состояние здоровья 51 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38673. Зарегистрировано 567 летальных случаев. Выздоровели 32289 человек.