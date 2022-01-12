https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/krasnodarskie-pogranichniki-zaderzhali-semerykh-razyskivaemykh-v-pervye-dni-yanvarya-1037118770.html
Краснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
Краснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
Задержанные находились в федеральном, международном и межгосударственном розысках. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T12:24+0300
2022-01-12T12:24+0300
2022-01-12T13:03+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. За прошедшие выходные и праздничные дни января Краснодарские пограничники задержали в пунктах пропуска через государственную границу семерых человек, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.В пункте пропуска "Адлер" на линии паспортного контроля пограничники задержали иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске.Отмечается, что задержанный гражданин иностранного государства 1989 года рождения разыскивался за совершение грабежа в Ростовской области.Нарушитель передан установленным порядком инициатору розыска ГУ МВД по Ростовской области для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.
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новости, россия, адлер, розыск
Краснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
12:24 12.01.2022 (обновлено: 13:03 12.01.2022)
Задержанные находились в федеральном, международном и межгосударственном розысках.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. За прошедшие выходные и праздничные дни января Краснодарские пограничники задержали в пунктах пропуска через государственную границу семерых человек, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В пункте пропуска "Адлер" на линии паспортного контроля пограничники задержали иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске.
Отмечается, что задержанный гражданин иностранного государства 1989 года рождения разыскивался за совершение грабежа в Ростовской области.
Нарушитель передан установленным порядком инициатору розыска
ГУ МВД по Ростовской области для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.