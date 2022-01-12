https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/putin-predlozhil-proindeksirovat-pensii-rossiyan-vyshe-inflyatsii-1037120245.html

Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции

Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции

Президент России Владимир Путин говорил о необходимости индексации пенсий на съезде "Единой России" летом 2021 года и в декабре на большой пресс-конференции. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T13:55+0300

2022-01-12T13:55+0300

2022-01-12T13:55+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. На фоне роста цен на 8,4% Владимир Путин обратился к правительству с просьбой провести индексацию пенсий "с небольшим зазором" на 8,6%, сообщает РИА Новости.Президент России отметил, что из-за резкого роста цен принятые ранее решения не покрывают расходов пенсионеров и предложил проиндексировать пенсии выше инфляции.Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко заверила, что сенаторы оперативно рассмотрят соответствующий законопроект и правительство проведет все необходимые процедуры в ближайшее время.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), стоимость продуктов питания по всему миру в среднем выросла на более чем на четверть по сравнению с декабрем 2020 года и достигла максимального значения за с 2011 года, причем подорожание коснулось всех основных групп сельхозпродукции. Причин у такого резкого роста несколько – сказываются и нестабильность из-за пандемии COVID-19, и изменения климатических условий, приводящие к засухам.

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новости, россия, пенсии