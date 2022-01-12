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Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции
Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции
Президент России Владимир Путин говорил о необходимости индексации пенсий на съезде "Единой России" летом 2021 года и в декабре на большой пресс-конференции. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T13:55+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. На фоне роста цен на 8,4% Владимир Путин обратился к правительству с просьбой провести индексацию пенсий "с небольшим зазором" на 8,6%, сообщает РИА Новости.Президент России отметил, что из-за резкого роста цен принятые ранее решения не покрывают расходов пенсионеров и предложил проиндексировать пенсии выше инфляции.Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко заверила, что сенаторы оперативно рассмотрят соответствующий законопроект и правительство проведет все необходимые процедуры в ближайшее время.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), стоимость продуктов питания по всему миру в среднем выросла на более чем на четверть по сравнению с декабрем 2020 года и достигла максимального значения за с 2011 года, причем подорожание коснулось всех основных групп сельхозпродукции. Причин у такого резкого роста несколько – сказываются и нестабильность из-за пандемии COVID-19, и изменения климатических условий, приводящие к засухам.
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новости, россия, пенсии

Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции

13:55 12.01.2022
© Sputnik / Максим БлиновСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин говорил о необходимости индексации пенсий на съезде "Единой России" летом 2021 года и в декабре на большой пресс-конференции.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. На фоне роста цен на 8,4% Владимир Путин обратился к правительству с просьбой провести индексацию пенсий "с небольшим зазором" на 8,6%, сообщает РИА Новости.
Президент России отметил, что из-за резкого роста цен принятые ранее решения не покрывают расходов пенсионеров и предложил проиндексировать пенсии выше инфляции.
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко заверила, что сенаторы оперативно рассмотрят соответствующий законопроект и правительство проведет все необходимые процедуры в ближайшее время.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), стоимость продуктов питания по всему миру в среднем выросла на более чем на четверть по сравнению с декабрем 2020 года и достигла максимального значения за с 2011 года, причем подорожание коснулось всех основных групп сельхозпродукции. Причин у такого резкого роста несколько – сказываются и нестабильность из-за пандемии COVID-19, и изменения климатических условий, приводящие к засухам.
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