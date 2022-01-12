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Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
Во вторник было сформировано новое правительство Казахстана. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T13:23+0300
2022-01-12T14:10+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего."Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", – написал Примаков в своем Telegram-канале и привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела."Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", – написал Примаков."Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", – отметил он.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Kedmi-o-krakhe-SShA-v-Afganistane-viruse-rusofobii-i-prav-li-Lukashenko-1033202509.html
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в мире, казахстан

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана

13:23 12.01.2022 (обновлено: 14:10 12.01.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезентация совместного проекта Россотрудничества и ГИТИСа "Stanislavsky. Method"
Презентация совместного проекта Россотрудничества и ГИТИСа Stanislavsky. Method - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Во вторник было сформировано новое правительство Казахстана.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.
"Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", – написал Примаков в своем Telegram-канале и привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", – подчеркнул Примаков.

Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела.
"Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", – написал Примаков.
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"Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", – отметил он.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.
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