https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/rossotrudnichestvo-otkazalos-rabotat-s-novym-ministrom-informatsii-kazakhstana-umarovym-1037119635.html
Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
Во вторник было сформировано новое правительство Казахстана. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T13:23+0300
2022-01-12T13:23+0300
2022-01-12T14:10+0300
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037119446_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_bc266d0f0ef2a49172a2ac47873e450b.jpg
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего."Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", – написал Примаков в своем Telegram-канале и привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела."Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", – написал Примаков."Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", – отметил он.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Kedmi-o-krakhe-SShA-v-Afganistane-viruse-rusofobii-i-prav-li-Lukashenko-1033202509.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037119446_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_47d55165ec4e694f2f929fe3d9dda24b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, казахстан
Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
13:23 12.01.2022 (обновлено: 14:10 12.01.2022)
Во вторник было сформировано новое правительство Казахстана.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.
"Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", – написал Примаков в своем Telegram-канале
и привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.
"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", – подчеркнул Примаков.
Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела.
"Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", – написал Примаков.
"Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", – отметил он.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.