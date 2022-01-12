https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/rossotrudnichestvo-otkazalos-rabotat-s-novym-ministrom-informatsii-kazakhstana-umarovym-1037119635.html

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана

Во вторник было сформировано новое правительство Казахстана. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T13:23+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего."Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", – написал Примаков в своем Telegram-канале и привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела."Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", – написал Примаков."Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", – отметил он.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.

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