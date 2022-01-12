https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/shat-ipa-ob-ekonomike-abkhazii-2021-goda-skripit-kak-arba-no-byli-pozitivnye-momenty--1037109300.html

Шат-ипа об экономике Абхазии 2021 года: скрипит, как арба, но были позитивные моменты

Шат-ипа об экономике Абхазии 2021 года: скрипит, как арба, но были позитивные моменты

О важных событиях, произошедших в 2021 году в сфере экономики, об итогах работы Центра социально-экономических исследований, в эфире радио Sputnik рассказала... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T11:15+0300

2022-01-12T11:15+0300

2022-01-12T12:30+0300

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коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера

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Такие обстоятельства: Шат-ипа Такие обстоятельства: Шат-ипа

Шат-ипа напомнила, что ЦСЭИ в новом статусе независимого научного центра работает два года. Несмотря на пандемию коронавируса, которая внесла поправки в научно-исследовательскую деятельность, центру удалось продолжать работать по нескольким направлениям. Одним из четырех направлений в работе была обработка данных семинаров "Новая фаза кризиса", проведенных в 2020 году. "По темам – "образование", "энергетика", "село", "здравоохранение", "банковская деятельность" – в начале 2021 года мы занимались обобщением результатов этого формата. Мы пришли к выводу, что подошли к необходимости начала реформ во всех областях. Но для реформ нужна современная мощная правовая база. К сожалению, наш Парламент не генерирует необходимые законы. Законотворческая деятельность Парламента сузилась, поэтому наш вывод в том, что необходима новая модель избирательной системы. В апреле мы провели круглый стол на эту тему, где было принято решение по формированию Конгресса народа Абхазии. Конгресс наш сформирован, как только ситуация с коронавирусом улучшится, мы 2022 год обязательно начнем с этого проекта", – рассказала Шат-ипа. Эксперт заметила, что экономика Абхазии определяется словом кризис."Она кризисная, слабенькая, еле двигается, скрипит, как арба. Но были моменты, когда определенные позитивные условия хорошо влияли на экономику, а были и тяжести, которые усложняли это движение. К позитивным моментам, которые вытащили нашу экономику, относится туризм, турпоток, который оказался перенаправлен в Абхазию. Это действие внешнего фактора", – подчеркнула экономист. Подробности слушайте в аудиофайле.

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абхазия, такие обстоятельства, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, аудио