https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/v-alma-ate-za-uchastie-v-besporyadkakh-zaderzhali-esche-bolee-15-tysyach-chelovek-1037117169.html

В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек

В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек

В результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 17 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирных жителей пока уточняется. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T11:15+0300

2022-01-12T11:15+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Правоохранительные органы задержали 11 января почти 1,7 тысячи участников незаконных акций, мародерства и других преступлений, сообщает РИА Новости по данным информационного центра комендатуры Алма-Аты.Отмечается, что за сутки зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/revolyutsiya-orkov-pochemu-sily-bezopasnosti-kazakhstana-prospali-i-chto-dalshe-1037107450.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/1037084418.html

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