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В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек
В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек
В результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 17 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирных жителей пока уточняется. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T11:15+0300
2022-01-12T11:48+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Правоохранительные органы задержали 11 января почти 1,7 тысячи участников незаконных акций, мародерства и других преступлений, сообщает РИА Новости по данным информационного центра комендатуры Алма-Аты.Отмечается, что за сутки зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/revolyutsiya-orkov-pochemu-sily-bezopasnosti-kazakhstana-prospali-i-chto-dalshe-1037107450.html
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в мире, новости, протесты, казахстан

В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек

11:15 12.01.2022 (обновлено: 11:48 12.01.2022)
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСитуация в Алма-Ате
Ситуация в Алма-Ате - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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В результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 17 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирных жителей пока уточняется.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Правоохранительные органы задержали 11 января почти 1,7 тысячи участников незаконных акций, мародерства и других преступлений, сообщает РИА Новости по данным информационного центра комендатуры Алма-Аты.

"Всего задержано одна тысяча 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и одна тысяча 476 боеприпасов", – говорится в сообщении центра.

Отмечается, что за сутки зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
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