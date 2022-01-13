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Главные итоги: 2021 год в цифрах
Главные итоги: 2021 год в цифрах
Редакция Sputnik Абхазия подвела основные итоги 2021 года в цифрах. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
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В 2021 году рождаемость уменьшилась по сравнению с 2020-м. Об этом говорят цифры. Если в 2020-м на свет появились почти 1400 детей, то по данным Минюста, к ноябрю 2021 года родилось не более 1000 детей.Умерли же в 2021-м более 1300 человек, из них почти 500 скончались от ковида. Заболели же коронавирусом более 29 тысяч человек.Браков за прошедший год было заключено более 450, разводов - 80.А вот в экономике Абхазии в 2021-м по сравнению с 2020-м наметилась положительная динамика. С января по ноябрь бюджет был выполнен на 101,8 %. Всего поступило более пяти с половиной миллиардов рублей собственных доходов. В то время как в 2020 году было 2 млрд. 480 млн. руб. собственных доходов.В сфере туризма также наблюдалась позитивная динамика. Впервые за 30 лет Абхазию посетили более 1,5 миллиона туристов. Из них в Рицинском реликтовом национальном парке побывали более 712 500 отдыхающих, а в Новоафонской пещере – более 427 тысяч.
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инфографика, мультимедиа, инфографика, абхазия, экономика, отдых в абхазии, рождаемость, смертность, бюджет

Главные итоги: 2021 год в цифрах

13:00 13.01.2022
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Редакция Sputnik Абхазия подвела основные итоги 2021 года в цифрах.
Абхазия 2021: основные показатели - Sputnik Абхазия
В 2021 году рождаемость уменьшилась по сравнению с 2020-м. Об этом говорят цифры. Если в 2020-м на свет появились почти 1400 детей, то по данным Минюста, к ноябрю 2021 года родилось не более 1000 детей.
Умерли же в 2021-м более 1300 человек, из них почти 500 скончались от ковида. Заболели же коронавирусом более 29 тысяч человек.
Браков за прошедший год было заключено более 450, разводов - 80.
А вот в экономике Абхазии в 2021-м по сравнению с 2020-м наметилась положительная динамика. С января по ноябрь бюджет был выполнен на 101,8 %. Всего поступило более пяти с половиной миллиардов рублей собственных доходов. В то время как в 2020 году было 2 млрд. 480 млн. руб. собственных доходов.
В сфере туризма также наблюдалась позитивная динамика. Впервые за 30 лет Абхазию посетили более 1,5 миллиона туристов. Из них в Рицинском реликтовом национальном парке побывали более 712 500 отдыхающих, а в Новоафонской пещере – более 427 тысяч.
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