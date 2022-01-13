https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/glavnye-itogi-2021-god-v-tsifrakh-1037129305.html

Главные итоги: 2021 год в цифрах

Главные итоги: 2021 год в цифрах

Редакция Sputnik Абхазия подвела основные итоги 2021 года в цифрах. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T13:00+0300

2022-01-13T13:00+0300

2022-01-13T13:00+0300

в абхазии

инфографика

мультимедиа

абхазия

экономика

отдых в абхазии

рождаемость

смертность

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037136571_0:117:1720:1085_1920x0_80_0_0_e9b475a526d3624f978cbe27a9a5ad13.png

В 2021 году рождаемость уменьшилась по сравнению с 2020-м. Об этом говорят цифры. Если в 2020-м на свет появились почти 1400 детей, то по данным Минюста, к ноябрю 2021 года родилось не более 1000 детей.Умерли же в 2021-м более 1300 человек, из них почти 500 скончались от ковида. Заболели же коронавирусом более 29 тысяч человек.Браков за прошедший год было заключено более 450, разводов - 80.А вот в экономике Абхазии в 2021-м по сравнению с 2020-м наметилась положительная динамика. С января по ноябрь бюджет был выполнен на 101,8 %. Всего поступило более пяти с половиной миллиардов рублей собственных доходов. В то время как в 2020 году было 2 млрд. 480 млн. руб. собственных доходов.В сфере туризма также наблюдалась позитивная динамика. Впервые за 30 лет Абхазию посетили более 1,5 миллиона туристов. Из них в Рицинском реликтовом национальном парке побывали более 712 500 отдыхающих, а в Новоафонской пещере – более 427 тысяч.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, мультимедиа, инфографика, абхазия, экономика, отдых в абхазии, рождаемость, смертность, бюджет