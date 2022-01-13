https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/glavnye-itogi-2021-god-v-tsifrakh-1037129305.html
Главные итоги: 2021 год в цифрах
Главные итоги: 2021 год в цифрах
Редакция Sputnik Абхазия подвела основные итоги 2021 года в цифрах. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T13:00+0300
2022-01-13T13:00+0300
2022-01-13T13:00+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
абхазия
экономика
отдых в абхазии
рождаемость
смертность
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037136571_0:117:1720:1085_1920x0_80_0_0_e9b475a526d3624f978cbe27a9a5ad13.png
В 2021 году рождаемость уменьшилась по сравнению с 2020-м. Об этом говорят цифры. Если в 2020-м на свет появились почти 1400 детей, то по данным Минюста, к ноябрю 2021 года родилось не более 1000 детей.Умерли же в 2021-м более 1300 человек, из них почти 500 скончались от ковида. Заболели же коронавирусом более 29 тысяч человек.Браков за прошедший год было заключено более 450, разводов - 80.А вот в экономике Абхазии в 2021-м по сравнению с 2020-м наметилась положительная динамика. С января по ноябрь бюджет был выполнен на 101,8 %. Всего поступило более пяти с половиной миллиардов рублей собственных доходов. В то время как в 2020 году было 2 млрд. 480 млн. руб. собственных доходов.В сфере туризма также наблюдалась позитивная динамика. Впервые за 30 лет Абхазию посетили более 1,5 миллиона туристов. Из них в Рицинском реликтовом национальном парке побывали более 712 500 отдыхающих, а в Новоафонской пещере – более 427 тысяч.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037136571_60:0:1660:1200_1920x0_80_0_0_ca66f58bcfe4e15ccf6da044ae417e90.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, инфографика, абхазия, экономика, отдых в абхазии, рождаемость, смертность, бюджет
Главные итоги: 2021 год в цифрах
Редакция Sputnik Абхазия подвела основные итоги 2021 года в цифрах.
В 2021 году рождаемость уменьшилась по сравнению с 2020-м. Об этом говорят цифры. Если в 2020-м на свет появились почти 1400 детей, то по данным Минюста, к ноябрю 2021 года родилось не более 1000 детей.
Умерли же в 2021-м более 1300 человек, из них почти 500 скончались от ковида. Заболели же коронавирусом более 29 тысяч человек.
Браков за прошедший год было заключено более 450, разводов - 80.
А вот в экономике Абхазии в 2021-м по сравнению с 2020-м наметилась положительная динамика. С января по ноябрь бюджет был выполнен на 101,8 %. Всего поступило более пяти с половиной миллиардов рублей собственных доходов. В то время как в 2020 году было 2 млрд. 480 млн. руб. собственных доходов.
В сфере туризма также наблюдалась позитивная динамика. Впервые за 30 лет Абхазию посетили более 1,5 миллиона туристов. Из них в Рицинском реликтовом национальном парке побывали более 712 500 отдыхающих, а в Новоафонской пещере – более 427 тысяч.