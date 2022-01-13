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Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии
Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии
План по налоговым поступлениям за декабрь 2021 года выполнен на 98 процентов. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. За двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 3 миллиарда 394,5 миллиона рублей при плане 2 миллиарда 958,8 миллиона, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.Таким образом, годовой план выполнен на 115 процентов.Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 миллиона рублей. Динамика поступления в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 136 процентов, что в суммарном выражении равно 890,4 миллиона рублей.Поступления налоговых платежей по районам за двенадцать месяцев 2021 года составили:За декабрь 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 304,5 миллиона рублей при плане 310,1 миллиона рублей. План за декабрь выполнен на 98 процентов.
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новости, деньги, налоги, бюджет

Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии

12:23 13.01.2022 (обновлено: 12:33 13.01.2022)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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План по налоговым поступлениям за декабрь 2021 года выполнен на 98 процентов.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. За двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 3 миллиарда 394,5 миллиона рублей при плане 2 миллиарда 958,8 миллиона, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.
Таким образом, годовой план выполнен на 115 процентов.
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 миллиона рублей.
Динамика поступления в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 136 процентов, что в суммарном выражении равно 890,4 миллиона рублей.
Поступления налоговых платежей по районам за двенадцать месяцев 2021 года составили:

Город, район

План

Поступило

%

Сухум

1 591,2 млн. руб.

1 727,3 млн. руб.

109%

Гагрский район

747,4 млн. руб.

879,4 млн. руб.

118%

Гудаутский район

235 млн. руб.

353,8 млн. руб.

151%

Сухумский район

134,2 млн. руб.

153,4 млн. руб.

114%

Гулрыпшский район

63,4 млн. руб.

82,3 млн. руб.

130%

Очамчырский район

121,6 млн. руб.

120,4 млн. руб.

99%

Ткуарчалский район

22,3 млн. руб.

27,1 млн. руб.

121%

Галский район

43,7 млн. руб.

50,8 млн. руб

116%

За декабрь 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 304,5 миллиона рублей при плане 310,1 миллиона рублей. План за декабрь выполнен на 98 процентов.
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