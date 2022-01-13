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Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии
Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии
План по налоговым поступлениям за декабрь 2021 года выполнен на 98 процентов. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T12:23+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. За двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 3 миллиарда 394,5 миллиона рублей при плане 2 миллиарда 958,8 миллиона, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.Таким образом, годовой план выполнен на 115 процентов.Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 миллиона рублей. Динамика поступления в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 136 процентов, что в суммарном выражении равно 890,4 миллиона рублей.Поступления налоговых платежей по районам за двенадцать месяцев 2021 года составили:За декабрь 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 304,5 миллиона рублей при плане 310,1 миллиона рублей. План за декабрь выполнен на 98 процентов.
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новости, деньги, налоги, бюджет
Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии
12:23 13.01.2022 (обновлено: 12:33 13.01.2022)
План по налоговым поступлениям за декабрь 2021 года выполнен на 98 процентов.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik.
За двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 3 миллиарда 394,5 миллиона рублей при плане 2 миллиарда 958,8 миллиона, сообщается
на сайте Министерства по налогам и сборам республики.
Таким образом, годовой план выполнен на 115 процентов.
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 миллиона рублей.
Динамика поступления в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 136 процентов, что в суммарном выражении равно 890,4 миллиона рублей.
Поступления налоговых платежей по районам за двенадцать месяцев 2021 года составили:
Город, район
План
Поступило
%
Сухум
1 591,2 млн. руб.
1 727,3 млн. руб.
109%
Гагрский район
747,4 млн. руб.
879,4 млн. руб.
118%
Гудаутский район
235 млн. руб.
353,8 млн. руб.
151%
Сухумский район
134,2 млн. руб.
153,4 млн. руб.
114%
Гулрыпшский район
63,4 млн. руб.
82,3 млн. руб.
130%
Очамчырский район
121,6 млн. руб.
120,4 млн. руб.
99%
Ткуарчалский район
22,3 млн. руб.
27,1 млн. руб.
121%
Галский район
43,7 млн. руб.
50,8 млн. руб
116%
За декабрь 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 304,5 миллиона рублей при плане 310,1 миллиона рублей. План за декабрь выполнен на 98 процентов.