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Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии

Годовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии

План по налоговым поступлениям за декабрь 2021 года выполнен на 98 процентов. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T12:23+0300

2022-01-13T12:23+0300

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. За двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 3 миллиарда 394,5 миллиона рублей при плане 2 миллиарда 958,8 миллиона, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.Таким образом, годовой план выполнен на 115 процентов.Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 миллиона рублей. Динамика поступления в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 136 процентов, что в суммарном выражении равно 890,4 миллиона рублей.Поступления налоговых платежей по районам за двенадцать месяцев 2021 года составили:За декабрь 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 304,5 миллиона рублей при плане 310,1 миллиона рублей. План за декабрь выполнен на 98 процентов.

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