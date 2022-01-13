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Кедми рассказал о типичных ошибках властей постсоветских республик
Кедми рассказал о типичных ошибках властей постсоветских республик
Схемы те же самые и ошибки властей те же самые - о схожести организации цветных революций рассуждает известный израильский эксперт Яков Кедми. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
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Кедми
Кедми
На Украине, в Кыргызстане и Казахстане власти недосмотрели, недостаточно поняли опасность националистической или религиозной пропаганды, опасности демагогии, которая берет за основу существующую везде коррупцию. Пожалуй, не обвиняли в этом Беларусь, отметил в интервью на телеканале ITON.TV экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми."Техника применяется одинаковая: взять какую-то проблему, раздуть ее, превратить в рычаг или во взрывчатый материал, который взорвет все. В Казахстане полно западных институтов, которые финансировали эти процессы, и в Кыргызстане тоже. Казахстан пытались разыграть по тем же лекалам, использовать криминальные элементы, как их использовали в Киеве, как их пытались использовать в Беларуси, а также во время чеченской войны. Схемы те же самые и ошибки властей те же самые - попытки лавировать и играть в многовекторность", – отметил Кедми.
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политика, украина, казахстан, подкасты, аудио

Кедми рассказал о типичных ошибках властей постсоветских республик

11:06 13.01.2022
Радио
Кедми
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Схемы те же самые и ошибки властей те же самые - о схожести организации цветных революций рассуждает известный израильский эксперт Яков Кедми.
На Украине, в Кыргызстане и Казахстане власти недосмотрели, недостаточно поняли опасность националистической или религиозной пропаганды, опасности демагогии, которая берет за основу существующую везде коррупцию. Пожалуй, не обвиняли в этом Беларусь, отметил в интервью на телеканале ITON.TV экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
"Техника применяется одинаковая: взять какую-то проблему, раздуть ее, превратить в рычаг или во взрывчатый материал, который взорвет все. В Казахстане полно западных институтов, которые финансировали эти процессы, и в Кыргызстане тоже. Казахстан пытались разыграть по тем же лекалам, использовать криминальные элементы, как их использовали в Киеве, как их пытались использовать в Беларуси, а также во время чеченской войны. Схемы те же самые и ошибки властей те же самые - попытки лавировать и играть в многовекторность", – отметил Кедми.
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