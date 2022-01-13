https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/lavrov-prokommentiroval-trebovaniya-ssha-vernut-rossiyskie-voyska-v-kazarmy-1037140937.html

Лавров прокомментировал требование США вернуть российские войска "в казармы"

Лавров прокомментировал требование США вернуть российские войска "в казармы"

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Требования США о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на ее же территории, неприемлемы, заявил глава МИД РФ... 13.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Требования США о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на ее же территории, неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Ранее госдеп США призвал Россию вернуть в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.

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