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Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T15:26+0300
2022-01-13T15:26+0300
2022-01-13T15:26+0300
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Миротворцы передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты. Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами. Sputnik публикует кадры сборов коллективного миротворческого контингента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой.
Миротворцы передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.
Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами.
Sputnik публикует кадры сборов коллективного миротворческого контингента.