https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/mirotvortsy-odkb-zavershili-svoyu-missiyu-v-kazakhstane-1037136689.html

Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане

Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане

Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T15:26+0300

2022-01-13T15:26+0300

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Миротворцы передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты. Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами. Sputnik публикует кадры сборов коллективного миротворческого контингента.

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