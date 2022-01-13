https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/turbaza-mirtskhulava-i-shadaniya-o-turisticheskom-potentsiale-vostochnoy-abkhazii-1037121459.html

Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале восточной Абхазии

Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале восточной Абхазии

Научный сотрудник ЦСЭИ, старший преподаватель кафедры национальной экономики АГУ Илона Мирцхулава и экскурсовод Илья Шадания в эфире радио Sputnik рассказали... 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T13:48+0300

2022-01-13T13:48+0300

2022-01-13T13:48+0300

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Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале Восточной Абхазии Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале Восточной Абхазии

По мнению Мирцхулава перспективы развития и потенциал восточной Абхазии весьма значителен, объемен и ничем не отличается от районов западной Абхазии."Если сравнивать конкурентные преимущества районов восточной Абхазии с другими, они ничем не отличаются от районов западной Абхазии. Такое же наличие природно-ресурсного потенциала, такое же наличие трудового потенциала, такое же наличие историко-культурного наследия и прочих вещей, то есть в перспективе, в потенциале районы восточной Абхазии должны иметь значительный рост, но все зависит от того, какова будет государственная политика в отношении этой части Абхазии", – сказала Мирцхулава.Экскурсовод Шадания рассказал, какой туризм сейчас наиболее распространен в восточной Абхазии и есть ли к ней интерес у людей.Собеседники Sputnik порассуждали, какие турпродукты могли бы получить развитие в восточной Абхазии и каков мог быть экономический эффект.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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