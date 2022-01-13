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Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале восточной Абхазии
Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале восточной Абхазии
Научный сотрудник ЦСЭИ, старший преподаватель кафедры национальной экономики АГУ Илона Мирцхулава и экскурсовод Илья Шадания в эфире радио Sputnik рассказали... 13.01.2022, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале Восточной Абхазии
Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале Восточной Абхазии
По мнению Мирцхулава перспективы развития и потенциал восточной Абхазии весьма значителен, объемен и ничем не отличается от районов западной Абхазии."Если сравнивать конкурентные преимущества районов восточной Абхазии с другими, они ничем не отличаются от районов западной Абхазии. Такое же наличие природно-ресурсного потенциала, такое же наличие трудового потенциала, такое же наличие историко-культурного наследия и прочих вещей, то есть в перспективе, в потенциале районы восточной Абхазии должны иметь значительный рост, но все зависит от того, какова будет государственная политика в отношении этой части Абхазии", – сказала Мирцхулава.Экскурсовод Шадания рассказал, какой туризм сейчас наиболее распространен в восточной Абхазии и есть ли к ней интерес у людей.Собеседники Sputnik порассуждали, какие турпродукты могли бы получить развитие в восточной Абхазии и каков мог быть экономический эффект.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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туризм, турбаза, аудио

Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале восточной Абхазии

13:48 13.01.2022
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Турбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале Восточной Абхазии
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Научный сотрудник ЦСЭИ, старший преподаватель кафедры национальной экономики АГУ Илона Мирцхулава и экскурсовод Илья Шадания в эфире радио Sputnik рассказали, насколько привлекательным может быть восточный регион Абхазии в туристическом плане.
По мнению Мирцхулава перспективы развития и потенциал восточной Абхазии весьма значителен, объемен и ничем не отличается от районов западной Абхазии.
"Если сравнивать конкурентные преимущества районов восточной Абхазии с другими, они ничем не отличаются от районов западной Абхазии. Такое же наличие природно-ресурсного потенциала, такое же наличие трудового потенциала, такое же наличие историко-культурного наследия и прочих вещей, то есть в перспективе, в потенциале районы восточной Абхазии должны иметь значительный рост, но все зависит от того, какова будет государственная политика в отношении этой части Абхазии", – сказала Мирцхулава.
Экскурсовод Шадания рассказал, какой туризм сейчас наиболее распространен в восточной Абхазии и есть ли к ней интерес у людей.
Собеседники Sputnik порассуждали, какие турпродукты могли бы получить развитие в восточной Абхазии и каков мог быть экономический эффект.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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