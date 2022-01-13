https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/vaktsina-dlya-podrostkov-sputnik-m-postupit-v-oborot-v-rossii-cherez-nedelyu-1037126980.html

"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

Вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T08:40+0300

2022-01-13T08:40+0300

2022-01-13T11:02+0300

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", – сказал Гинцбург.По его словам, Минздрав и разработчик жесточайшим образом относятся к контролю препарата, поэтому целый ряд структур контролируют вакцину.Первая российская вакцина для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") была зарегистрирована 24 ноября.

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новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19