https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/vaktsina-dlya-podrostkov-sputnik-m-postupit-v-oborot-v-rossii-cherez-nedelyu-1037126980.html
"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
Вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T08:40+0300
2022-01-13T08:40+0300
2022-01-13T11:02+0300
новости
россия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037126952_0:126:2737:1665_1920x0_80_0_0_b7e6a59ed8cf8498364077b12422fd47.jpg
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", – сказал Гинцбург.По его словам, Минздрав и разработчик жесточайшим образом относятся к контролю препарата, поэтому целый ряд структур контролируют вакцину.Первая российская вакцина для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") была зарегистрирована 24 ноября.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037126952_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2de832ba82572588343cdb61cea0b0d6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
08:40 13.01.2022 (обновлено: 11:02 13.01.2022)
Вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik.
Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", – сказал Гинцбург.
По его словам, Минздрав и разработчик жесточайшим образом относятся к контролю препарата, поэтому целый ряд структур контролируют вакцину.
Первая российская вакцина для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") была зарегистрирована 24 ноября.