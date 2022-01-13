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"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
Вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T08:40+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", – сказал Гинцбург.По его словам, Минздрав и разработчик жесточайшим образом относятся к контролю препарата, поэтому целый ряд структур контролируют вакцину.Первая российская вакцина для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") была зарегистрирована 24 ноября.
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"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

08:40 13.01.2022 (обновлено: 11:02 13.01.2022)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРабота военных медиков в Ростове-на-Дону
Работа военных медиков в Ростове-на-Дону - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", – сказал Гинцбург.
По его словам, Минздрав и разработчик жесточайшим образом относятся к контролю препарата, поэтому целый ряд структур контролируют вакцину.
Первая российская вакцина для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") была зарегистрирована 24 ноября.
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