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Вероятна ли война между Россией и США после встречи по безопасности
Вероятна ли война между Россией и США после встречи по безопасности
Заседание Совета Россия–НАТО завершилось 12 января в Брюсселе. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
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Вопрос нерасширения блока на восток — ключевой для национальной безопасности России, но, как отметил в интервью "Sputnik на русском" доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян, подписывать юридический документ Штаты не хотят. Может ли начаться война между Россией и США из-за Украины или Приднестровья? Какие сигналы на этой встрече были поданы Молдове и Грузии? Есть ли предпосылки к улучшению отношений Россия-НАТО? И почему страны ЕС похожи на детей, которые бегают вокруг взрослых - смотрите в нашем видео.
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видео, россия, нато, мультимедиа, сша, видео

Вероятна ли война между Россией и США после встречи по безопасности

12:40 13.01.2022
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Заседание Совета Россия–НАТО завершилось 12 января в Брюсселе.
Вопрос нерасширения блока на восток — ключевой для национальной безопасности России, но, как отметил в интервью "Sputnik на русском" доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян, подписывать юридический документ Штаты не хотят.
Может ли начаться война между Россией и США из-за Украины или Приднестровья? Какие сигналы на этой встрече были поданы Молдове и Грузии? Есть ли предпосылки к улучшению отношений Россия-НАТО? И почему страны ЕС похожи на детей, которые бегают вокруг взрослых - смотрите в нашем видео.
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