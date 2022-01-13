https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/veroyatna-li-voyna-mezhdu-rossiey-i-ssha-posle-vstrechi-po-bezopasnosti-1037131927.html

Вероятна ли война между Россией и США после встречи по безопасности

Вероятна ли война между Россией и США после встречи по безопасности

Заседание Совета Россия–НАТО завершилось 12 января в Брюсселе. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

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Вопрос нерасширения блока на восток — ключевой для национальной безопасности России, но, как отметил в интервью "Sputnik на русском" доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян, подписывать юридический документ Штаты не хотят. Может ли начаться война между Россией и США из-за Украины или Приднестровья? Какие сигналы на этой встрече были поданы Молдове и Грузии? Есть ли предпосылки к улучшению отношений Россия-НАТО? И почему страны ЕС похожи на детей, которые бегают вокруг взрослых - смотрите в нашем видео.

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