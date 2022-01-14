https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/dva-patsienta-s-koronavirusom-skonchalis-v-abkhazii-1037141566.html

Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии

Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по... 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T00:21+0300

2022-01-14T00:21+0300

2022-01-14T00:36+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. За минувшие сутки в медучреждениях Абхазии скончались еще два пациента с коронавирусом: в Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 1959 года рождения, в Сухмской инфекционной больнице - женщина 1938 года рождения.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 90 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 19, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38768 человек. Зарегистрировано 569 летальных случаев. Выздоровели 32539 человек.

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новости