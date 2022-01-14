https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/dva-patsienta-s-koronavirusom-skonchalis-v-abkhazii-1037141566.html
Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T00:21+0300
2022-01-14T00:21+0300
2022-01-14T00:36+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148405_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_50fb69477dbba72fdf0454060ac7db8b.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. За минувшие сутки в медучреждениях Абхазии скончались еще два пациента с коронавирусом: в Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 1959 года рождения, в Сухмской инфекционной больнице - женщина 1938 года рождения.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 90 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 19, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38768 человек. Зарегистрировано 569 летальных случаев. Выздоровели 32539 человек.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148405_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3020d0e95e22c45f1944d019a2faf229.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
00:21 14.01.2022 (обновлено: 00:36 14.01.2022)
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
За минувшие сутки в медучреждениях Абхазии скончались еще два пациента с коронавирусом: в Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 1959 года рождения, в Сухмской инфекционной больнице - женщина 1938 года рождения.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 90 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 19, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38768 человек. Зарегистрировано 569 летальных случаев. Выздоровели 32539 человек.