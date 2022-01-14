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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/dva-patsienta-s-koronavirusom-skonchalis-v-abkhazii-1037141566.html
Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. За минувшие сутки в медучреждениях Абхазии скончались еще два пациента с коронавирусом: в Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 1959 года рождения, в Сухмской инфекционной больнице - женщина 1938 года рождения.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 90 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 19, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38768 человек. Зарегистрировано 569 летальных случаев. Выздоровели 32539 человек.
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Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии

00:21 14.01.2022 (обновлено: 00:36 14.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 95 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
За минувшие сутки в медучреждениях Абхазии скончались еще два пациента с коронавирусом: в Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 1959 года рождения, в Сухмской инфекционной больнице - женщина 1938 года рождения.
© Sputnik / Леон ГунияCOVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 90 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 19, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38768 человек. Зарегистрировано 569 летальных случаев. Выздоровели 32539 человек.
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