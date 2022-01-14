Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/eranosyan-kak-amerikantsy-khotyat-podorvat-rossiyu-1037146742.html
Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию
Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию
Сможет ли Россия разместить свой военный контингент на Кубе и Венесуэле? Как будем жить после фактического провала переговоров Россия/НАТО? 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T19:04+0300
2022-01-14T19:04+0300
политика
видео
украина
россия
мультимедиа
сша
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0e/1037145420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb785f67b75ac92e2349d1fc8dfce240.jpg
Где вспыхнет новое противостояние сверхдержав? Почему американцы на самом деле не контролируют Украину и чем это обернётся для российской безопасности?На эти и ряд других вопросов ответил для "Sputnik на русском" политолог, капитан запаса 1-го ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.Напомним, в НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий".
украина
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0e/1037145420_446:0:1886:1080_1920x0_80_0_0_79cb064d37c50b43200ed6b80e5033a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, видео, украина, россия, мультимедиа, сша, интервью, видео

Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию

19:04 14.01.2022
© Видео / Sputnik
Подписаться на
Сможет ли Россия разместить свой военный контингент на Кубе и Венесуэле? Как будем жить после фактического провала переговоров Россия/НАТО?
Где вспыхнет новое противостояние сверхдержав? Почему американцы на самом деле не контролируют Украину и чем это обернётся для российской безопасности?
На эти и ряд других вопросов ответил для "Sputnik на русском" политолог, капитан запаса 1-го ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.
Напомним, в НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.
По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10Вице-премьер России заявила, что наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат
19:20На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19
19:04Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию
18:40Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: с каждым годом связи укрепляются
17:55Константин Пилия рассказал о проблемах Галского района
17:25Художница из Абхазии стала членом испанского союза авторов художественной куклы UNIDIA
16:45Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи
16:15Ушел из жизни доброволец, Герой Абхазии Алхазур Сулейманов
15:37Лавров: страны Запада способствуют негативному развитию событий
15:00Шурыгин о ситуации в Казахстане: связана с внутренними проблемами в стране
14:40НАСА: километровый астероид приблизится к Земле
13:50Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана
13:15Утро после Ажьырныхуа: ритуалы, сопровождающие праздник
12:30Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме
12:00Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят
11:40Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
11:00Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
10:10Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
09:35Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда
08:45"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год