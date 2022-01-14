https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/eranosyan-kak-amerikantsy-khotyat-podorvat-rossiyu-1037146742.html

Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию

Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию

Сможет ли Россия разместить свой военный контингент на Кубе и Венесуэле? Как будем жить после фактического провала переговоров Россия/НАТО? 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T19:04+0300

2022-01-14T19:04+0300

2022-01-14T19:04+0300

политика

видео

украина

россия

мультимедиа

сша

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0e/1037145420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb785f67b75ac92e2349d1fc8dfce240.jpg

Где вспыхнет новое противостояние сверхдержав? Почему американцы на самом деле не контролируют Украину и чем это обернётся для российской безопасности?На эти и ряд других вопросов ответил для "Sputnik на русском" политолог, капитан запаса 1-го ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.Напомним, в НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий".

украина

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, видео, украина, россия, мультимедиа, сша, интервью, видео