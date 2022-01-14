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Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию
Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию
Сможет ли Россия разместить свой военный контингент на Кубе и Венесуэле? Как будем жить после фактического провала переговоров Россия/НАТО? 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T19:04+0300
2022-01-14T19:04+0300
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Где вспыхнет новое противостояние сверхдержав? Почему американцы на самом деле не контролируют Украину и чем это обернётся для российской безопасности?На эти и ряд других вопросов ответил для "Sputnik на русском" политолог, капитан запаса 1-го ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.Напомним, в НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий".
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политика, видео, украина, россия, мультимедиа, сша, интервью, видео
Ераносян: как американцы хотят подорвать Россию
Сможет ли Россия разместить свой военный контингент на Кубе и Венесуэле? Как будем жить после фактического провала переговоров Россия/НАТО?
Где вспыхнет новое противостояние сверхдержав? Почему американцы на самом деле не контролируют Украину и чем это обернётся для российской безопасности?
На эти и ряд других вопросов ответил для "Sputnik на русском" политолог, капитан запаса 1-го ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.
Напомним, в НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.
По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий".