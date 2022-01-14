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Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят

Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят

О традиции празднования Ажьырныхуа в эфире радио Sputnik рассказала этнолог Инга Шамба. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

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Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят

Один из самых главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа – отмечают в ночь с 13 на 14 января."Это очень древний обряд. Еще до появления христианства на территории Абхазии отмечали традиционные обряды. Многие этнологии, приезжая к нам, удивляются, услышав о наших традициях. У нас практикующие обряды - это многого стоит. Это очень древний праздник. Что такое Ажьырныхуа? У всех по-разному это происходит, не в каждой семье есть культ кузни", – рассказала Шамба. Подробности слушайте в аудиофайле. Праздник Ажьырныхуа со своим божественным покровителем Шьашвы - одним из древнейших, архаических божеств в абхазском пантеоне, занимает особое место в традиционной этнической религии абхазов. История этого праздника начинается с эпохи бронзы и меди и когда-то была связана с металлургией, металлообработкой, кузнечным ремеслом, религиозными культами и обрядами, связанными с ними.Начиная с 1994 года, в Абхазии 14 января был официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, День обновления (сотворения) мира.

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