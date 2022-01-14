https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/khudozhnitsa-iz-abkhazii-stala-chlenom-ispanskogo-soyuza-avtorov-khudozhestvennoy-kukly-unidia-1037146272.html

Художница из Абхазии стала членом испанского союза авторов художественной куклы UNIDIA

Художница из Абхазии стала членом испанского союза авторов художественной куклы UNIDIA

UNIDIA - профессиональный союз авторов художественной куклы, в которые входят профессиональные художники. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T17:25+0300

2022-01-14T17:25+0300

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культура

в мире

абхазия

художники

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Художница Асида Ахуба стала членом Испанского профессионального союза художников “UNIDIA”. Об этом сама Ахуба рассказала в интервью радио Sputnik.По словам Ахуба, интерес к работам у испанских коллег появился после участия в онлайн-выставке в 2021 году, где была представлена ее работа из дерева "Смотри сердцем", которую удостоили дипломом.Ахуба рассказала, что в Союз она была принята без вступительных экзаменов, которые по правилам необходимо сдать.Асида Ахуба - художница из Абхазии, мастер авторских кукол, принимает активное участие в выставках в Абхазии и за ее пределами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Akhuba-o-proekte-IZOlyatsiya--iskusstvo-polezno-dlya-vzaimodeystviya-cheloveka-i-iskusstva-1033298437.html

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культура, в мире, абхазия, художники