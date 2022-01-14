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Художница из Абхазии стала членом испанского союза авторов художественной куклы UNIDIA
Художница из Абхазии стала членом испанского союза авторов художественной куклы UNIDIA
UNIDIA - профессиональный союз авторов художественной куклы, в которые входят профессиональные художники. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
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художники
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Художница Асида Ахуба стала членом Испанского профессионального союза художников “UNIDIA”. Об этом сама Ахуба рассказала в интервью радио Sputnik.По словам Ахуба, интерес к работам у испанских коллег появился после участия в онлайн-выставке в 2021 году, где была представлена ее работа из дерева "Смотри сердцем", которую удостоили дипломом.Ахуба рассказала, что в Союз она была принята без вступительных экзаменов, которые по правилам необходимо сдать.Асида Ахуба - художница из Абхазии, мастер авторских кукол, принимает активное участие в выставках в Абхазии и за ее пределами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Akhuba-o-proekte-IZOlyatsiya--iskusstvo-polezno-dlya-vzaimodeystviya-cheloveka-i-iskusstva-1033298437.html
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культура, в мире, абхазия, художники

Художница из Абхазии стала членом испанского союза авторов художественной куклы UNIDIA

17:25 14.01.2022
© Foto / предоставила Асида АхубаАсида Ахуба
Асида Ахуба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Foto / предоставила Асида Ахуба
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UNIDIA - профессиональный союз авторов художественной куклы, в которые входят профессиональные художники.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Художница Асида Ахуба стала членом Испанского профессионального союза художников “UNIDIA”. Об этом сама Ахуба рассказала в интервью радио Sputnik.
“Для меня это стало неожиданностью, я очень была рада и удивлена, но был и страх из-за ответственности, так как все члены союза очень высокого уровня. В будущем это требует от меня серьезной отдачи профессии. Для меня это знаковое событие”, - сказала она.
По словам Ахуба, интерес к работам у испанских коллег появился после участия в онлайн-выставке в 2021 году, где была представлена ее работа из дерева "Смотри сердцем", которую удостоили дипломом.
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Ахуба рассказала, что в Союз она была принята без вступительных экзаменов, которые по правилам необходимо сдать.
"Цель союза - популяризация высокого искусства авторской куклы в мире. Быть в такой команде - для меня высокая честь. Художники в этом союзе служат искусству много лет, создают проекты", - добавила она.
Асида Ахуба - художница из Абхазии, мастер авторских кукол, принимает активное участие в выставках в Абхазии и за ее пределами.
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