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Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: с каждым годом связи укрепляются
Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: с каждым годом связи укрепляются
Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в интервью радио Sputnik рассказал об итогах работы... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T18:40+0300
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По словам Масаева, в целом, работа протекала в благоприятных условиях, определяемых традиционно дружественными и союзническими отношениями между Россией и Абхазией. "Наши рабочие связи сохранились с Министерством просвещения и языковой политики, мы тесно сотрудничаем с Абхазским госуниверситетом, с РУСДРАМом, библиотеками, отделами образования, с руководителями районных администраций и так далее", - рассказал Михаил Масаев. Были и новшества в работе представительства, отметил он. "Одно из важных новшеств в 2021 году, на мой взгляд, было изменения названия Россотрудничества и смена логотипа. Если раньше мы назывались представительствами Россотрудничества, то сейчас в неофициальном характере мы называемся русскими домами за рубежом. Также сменилась эмблема, раньше это был летящий голубь на фоне нашей планеты, сейчас это Кремль. Это не просто смена названия и логотипа, это новый подход к работе". - сообщил собеседник. Подводя итоги прошедшего года, Масаев отметил, что с каждым годом связи с абхазской общественностью, министерствами, ведомствами у нас только укрепляются.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: с каждым годом связи укрепляются
Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в интервью радио Sputnik рассказал об итогах работы представительства в 2021 году и ближайших планах.
По словам Масаева, в целом, работа протекала в благоприятных условиях, определяемых традиционно дружественными и союзническими отношениями между Россией и Абхазией.
"Наши рабочие связи сохранились с Министерством просвещения и языковой политики, мы тесно сотрудничаем с Абхазским госуниверситетом, с РУСДРАМом, библиотеками, отделами образования, с руководителями районных администраций и так далее", - рассказал Михаил Масаев.
Были и новшества в работе представительства, отметил он.
"Одно из важных новшеств в 2021 году, на мой взгляд, было изменения названия Россотрудничества и смена логотипа. Если раньше мы назывались представительствами Россотрудничества, то сейчас в неофициальном характере мы называемся русскими домами за рубежом. Также сменилась эмблема, раньше это был летящий голубь на фоне нашей планеты, сейчас это Кремль. Это не просто смена названия и логотипа, это новый подход к работе". - сообщил собеседник.
Подводя итоги прошедшего года, Масаев отметил, что с каждым годом связи с абхазской общественностью, министерствами, ведомствами у нас только укрепляются.
Подробности слушайте в аудиофайле.