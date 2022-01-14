https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-opasnosti-skhoda-lavin-v-gorakh-sochi-1037146420.html
Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи
Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, не выходить в горы во время снегопада, следить за изменением погоды. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T16:45+0300
2022-01-14T16:45+0300
2022-01-14T16:45+0300
сочи
снег
лавина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102938/63/1029386316_0:118:1947:1213_1920x0_80_0_0_8b274cbac851e526fb6894b7de88084d.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи, до 16 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Сильный снег пройдет в горах Сочи с 14 до 15 января.В целом, на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +2 градуса.
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102938/63/1029386316_86:0:1861:1331_1920x0_80_0_0_4fe2c5952f24852b3be78424c5523345.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, снег, лавина
Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, не выходить в горы во время снегопада, следить за изменением погоды.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи, до 16 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 18 часов 14 января до 18 часов 18 января 2022 г в горах МО г. Сочи выше 1000 м лавиноопасно", - отмечается в релизе.
Сильный снег пройдет в горах Сочи с 14 до 15 января.
В целом, на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +2 градуса.