https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-opasnosti-skhoda-lavin-v-gorakh-sochi-1037146420.html

Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи

Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, не выходить в горы во время снегопада, следить за изменением погоды. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T16:45+0300

2022-01-14T16:45+0300

2022-01-14T16:45+0300

сочи

снег

лавина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102938/63/1029386316_0:118:1947:1213_1920x0_80_0_0_8b274cbac851e526fb6894b7de88084d.jpg

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи, до 16 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Сильный снег пройдет в горах Сочи с 14 до 15 января.В целом, на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +2 градуса.

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, снег, лавина