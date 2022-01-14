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https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-opasnosti-skhoda-lavin-v-gorakh-sochi-1037146420.html
Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи
Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, не выходить в горы во время снегопада, следить за изменением погоды. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
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сочи
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи, до 16 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Сильный снег пройдет в горах Сочи с 14 до 15 января.В целом, на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +2 градуса.
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сочи, снег, лавина

Объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горах Сочи

16:45 14.01.2022
© SputnikСход лавины
Сход лавины - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik
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Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, не выходить в горы во время снегопада, следить за изменением погоды.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи, до 16 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 18 часов 14 января до 18 часов 18 января 2022 г в горах МО г. Сочи выше 1000 м лавиноопасно", - отмечается в релизе.
Сильный снег пройдет в горах Сочи с 14 до 15 января.
В целом, на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +2 градуса.
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