Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда

Праздник Ажьырныхуа отмечается в Абхазии с незапамятных времен, ученые считают, что ему более двух тысяч лет.Традиционный праздник проводят по всей республике, в том числе в семье Льва Абухба, который живет в селе Джгерда Очамчырского района.В разных семьях празднование Ажьырныхуа имеет свои нюансы. Неизменным остается его суть – ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне – ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся".Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти. Обычно козлов режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых животных приносят в жертву ежегодно.Помимо петухов, на каждого члена семьи жарят лепешки с сыром или варят конусообразные лепешки и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне.
В ночь с 13 на 14 января в Абхазии отмечают один из главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник Сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.
Праздник Ажьырныхуа отмечается в Абхазии с незапамятных времен, ученые считают, что ему более двух тысяч лет.
Традиционный праздник проводят по всей республике, в том числе в семье Льва Абухба, который живет в селе Джгерда Очамчырского района.
В разных семьях празднование Ажьырныхуа имеет свои нюансы. Неизменным остается его суть – ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне – ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.
У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся".
Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.
Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти. Обычно козлов режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых животных приносят в жертву ежегодно.
Помимо петухов, на каждого члена семьи жарят лепешки с сыром или варят конусообразные лепешки и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне.