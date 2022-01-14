https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/prazdnik-sotvoreniya-mira-azhyrnykhua-v-sele-dzhgerda-1037133357.html

Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда

Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда

В ночь с 13 на 14 января в Абхазии отмечают один из главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник Сотворения мира, который по григорианскому календарю... 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T09:35+0300

2022-01-14T09:35+0300

2022-01-14T09:35+0300

в абхазии

фото

старый новый год

традиции

ажьырныхуа

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037133083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffad8d94db59982cbd98b5b2b0e62bd9.jpg

Праздник Ажьырныхуа отмечается в Абхазии с незапамятных времен, ученые считают, что ему более двух тысяч лет.Традиционный праздник проводят по всей республике, в том числе в семье Льва Абухба, который живет в селе Джгерда Очамчырского района.В разных семьях празднование Ажьырныхуа имеет свои нюансы. Неизменным остается его суть – ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне – ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся".Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти. Обычно козлов режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых животных приносят в жертву ежегодно.Помимо петухов, на каждого члена семьи жарят лепешки с сыром или варят конусообразные лепешки и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото , старый новый год, традиции, ажьырныхуа, мультимедиа, фото