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https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/prazdnik-sotvoreniya-mira-azhyrnykhua-v-sele-dzhgerda-1037133357.html
Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда
Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда
В ночь с 13 на 14 января в Абхазии отмечают один из главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник Сотворения мира, который по григорианскому календарю... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T09:35+0300
2022-01-14T09:35+0300
в абхазии
фото
старый новый год
традиции
ажьырныхуа
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Праздник Ажьырныхуа отмечается в Абхазии с незапамятных времен, ученые считают, что ему более двух тысяч лет.Традиционный праздник проводят по всей республике, в том числе в семье Льва Абухба, который живет в селе Джгерда Очамчырского района.В разных семьях празднование Ажьырныхуа имеет свои нюансы. Неизменным остается его суть – ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне – ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся".Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти. Обычно козлов режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых животных приносят в жертву ежегодно.Помимо петухов, на каждого члена семьи жарят лепешки с сыром или варят конусообразные лепешки и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне.
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фото , старый новый год, традиции, ажьырныхуа, мультимедиа, фото

Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда

09:35 14.01.2022
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В ночь с 13 на 14 января в Абхазии отмечают один из главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник Сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.
Праздник Ажьырныхуа отмечается в Абхазии с незапамятных времен, ученые считают, что ему более двух тысяч лет.
Традиционный праздник проводят по всей республике, в том числе в семье Льва Абухба, который живет в селе Джгерда Очамчырского района.
В разных семьях празднование Ажьырныхуа имеет свои нюансы. Неизменным остается его суть – ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне – ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.
У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся".
Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.
Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти. Обычно козлов режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых животных приносят в жертву ежегодно.
Помимо петухов, на каждого члена семьи жарят лепешки с сыром или варят конусообразные лепешки и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На Ажьырныхуа, вся семья Льва Абухба собирается в отцовском доме.

На Ажьырныхуа, вся семья Льва Абухба собирается в отцовском доме. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На Ажьырныхуа, вся семья Льва Абухба собирается в отцовском доме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в этот день режут белого козла.

Традиционно в этот день режут белого козла. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в этот день режут белого козла.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как священное место.

В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как священное место. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как священное место.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо козла, на праздник режут петухов на каждого члена семьи.

Помимо козла, на праздник режут петухов на каждого члена семьи. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо козла, на праздник режут петухов на каждого члена семьи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Женщины чистят петухов для дальнейшей варки.

Женщины чистят петухов для дальнейшей варки. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Женщины чистят петухов для дальнейшей варки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовить блюда к праздничному столу начинают заранее.

Готовить блюда к праздничному столу начинают заранее. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовить блюда к праздничному столу начинают заранее.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В том числе лепят ритуальные конусообразные лепешки.

В том числе лепят ритуальные конусообразные лепешки. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В том числе лепят ритуальные конусообразные лепешки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их делают с сырной начинкой.

Их делают с сырной начинкой. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их делают с сырной начинкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые считают, что празднику Ажьырныхуа более двух тысяч лет.

Ученые считают, что празднику Ажьырныхуа более двух тысяч лет. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые считают, что празднику Ажьырныхуа более двух тысяч лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ореховую палку используют для того, чтобы насадить на нее печень и сердце жертвенного животного а также ритуальные лепешки.

Ореховую палку используют для того, чтобы насадить на нее печень и сердце жертвенного животного а также ритуальные лепешки. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ореховую палку используют для того, чтобы насадить на нее печень и сердце жертвенного животного а также ритуальные лепешки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В традиционной культуре абхазов считается, что ореховое дерево приносит изобилие в дом.

В традиционной культуре абхазов считается, что ореховое дерево приносит изобилие в дом. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В традиционной культуре абхазов считается, что ореховое дерево приносит изобилие в дом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На кострах варится мясо к праздничному столу.

На кострах варится мясо к праздничному столу. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На кострах варится мясо к праздничному столу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава семьи Лев Абухба произносит молитву Всевышнему, он просит у него благополучия для всего рода и для каждого в отдельности.

Глава семьи Лев Абухба произносит молитву Всевышнему, он просит у него благополучия для всего рода и для каждого в отдельности. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава семьи Лев Абухба произносит молитву Всевышнему, он просит у него благополучия для всего рода и для каждого в отдельности.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На каждого члена семьи делают свечи из чистого пчелиного воска, которые зажигают во время моления.

На каждого члена семьи делают свечи из чистого пчелиного воска, которые зажигают во время моления. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На каждого члена семьи делают свечи из чистого пчелиного воска, которые зажигают во время моления.

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