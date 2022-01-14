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Шурыгин о ситуации в Казахстане: связана с внутренними проблемами в стране
Шурыгин о ситуации в Казахстане: связана с внутренними проблемами в стране
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в эфире радио Sputnik об операции ОДКБ по предотвращению кризиса в Казахстане. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T15:00+0300
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ после выполнения задач в Казахстане возвратятся в пункты постоянной дислокации, сообщил командующий миротворческим контингентом ОДКБ Андрей Сердюков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, ОДКБ не является антиподом НАТО, так как не ставит перед собой тех задач, которые стоят перед НАТО."ОДКБ не высаживается на чужие территории, не ведет никаких войн, никому не угрожает. Усиление ОДКБ может заключаться в создании большей интеграции совместных сил. Необходимо создавать единую систему ПВО стран ОДКБ, создавать единую систему связи головного управления ОДКБ, проводить координированное перевооружение, и соответственно создать единый орган боевого управления", – рассказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik.Шурыгин отметил, ситуация в Казахстане связана с внутренними проблемами страны. И никаким образом не перекликается с ситуацией в Донбассе.
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Шурыгин о ситуации в Казахстане: связана с внутренними проблемами в стране
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в эфире радио Sputnik об операции ОДКБ по предотвращению кризиса в Казахстане.
Коллективные миротворческие силы ОДКБ после выполнения задач в Казахстане возвратятся в пункты постоянной дислокации, сообщил командующий миротворческим контингентом ОДКБ Андрей Сердюков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, ОДКБ не является антиподом НАТО, так как не ставит перед собой тех задач, которые стоят перед НАТО.
"ОДКБ не высаживается на чужие территории, не ведет никаких войн, никому не угрожает. Усиление ОДКБ может заключаться в создании большей интеграции совместных сил. Необходимо создавать единую систему ПВО стран ОДКБ, создавать единую систему связи головного управления ОДКБ, проводить координированное перевооружение, и соответственно создать единый орган боевого управления", – рассказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik
.
Шурыгин отметил, ситуация в Казахстане связана с внутренними проблемами страны. И никаким образом не перекликается с ситуацией в Донбассе.