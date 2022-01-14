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Ушел из жизни доброволец, Герой Абхазии Алхазур Сулейманов
Ушел из жизни доброволец, Герой Абхазии Алхазур Сулейманов
Алхазур Сулейманов - один из первых добровольцев, которые выехали из Чечни в Абхазию 19 августа 1992 года. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Ушел из жизни доброволец из Чечни, Герой Абхазии Алхазур Сулейманов.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Сулейманова.“С прискорбием узнал о кончине Героя Абхазии Алхазура Сулейманова. Его уход из жизни стал тяжелой утратой для всех нас. Алхазур Сулейманов был человеком слова и дела. Мы знали и будем помнить его как достойнейшего человека, который в сложнейший период для народа Республики Абхазия, пришел по зову сердца к нему на помощь и связал с ним свою жизнь. Добрая память об Алхазуре Сулейманове навсегда останется в наших сердцах”, - говорится в тексте соболезнования.Алхазур Сулейманов родился в Казахстане в 1959 году. В 1968 году его семья переехала в Грозный.Алхазур Сулейманов - один из первых добровольцев, которые выехали из Чечни в Абхазию 19 августа 1992 года. Перед войной он занимал должность замдиректора Грозненского телевидения по технической части. Но оставив все, он пришел на помощь абхазскому народу.“Мы на телевидение были. В пятницу началась война, на следующий день надо было пойти снимать добровольцев, которые записывались, чтобы отправиться на войну в Абхазию. И вот там я узнал Гену Аламия, первого абхаза. Его слова о том, что 12 человек защищают мост от танков, мне запомнились", - вспоминал сам Алхазур Сулейманов в интервью Абаза ТВ.19 августа он вместе с другими добровольцами выехал из Чечни в Абхазию."Потом я поступил по-хитрому, пришел домой и спросил у матери: “Добровольцы едут в Абхазию. Правильно они делают?” Она ответила, что правильно. Я сел в машину, и 19 августа мы выехали сюда”, - добавил Сулейманов в интервью Абаза ТВ.Алхазур Сулейманов лично был знаком с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Как он отмечал в интервью, если бы у республики на тот момент не было такой сильной личности, то неизвестно, каким был бы исход.С 1999 года Сулейманов жил в Гагре, он считал, что Абхазию нужно поддерживать не только в войну, но и в мирное время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181024/shtab-nadezhdy-i-volki-na-strazhe-istoriya-dobrovolcheskoj-missii-v-abxazii-1025365048.html
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абхазия, добровольцы, овна

Ушел из жизни доброволец, Герой Абхазии Алхазур Сулейманов

16:15 14.01.2022 (обновлено: 17:27 14.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Алхазур Сулейманов
Алхазур Сулейманов - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Алхазур Сулейманов - один из первых добровольцев, которые выехали из Чечни в Абхазию 19 августа 1992 года.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Ушел из жизни доброволец из Чечни, Герой Абхазии Алхазур Сулейманов.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Сулейманова.
“С прискорбием узнал о кончине Героя Абхазии Алхазура Сулейманова. Его уход из жизни стал тяжелой утратой для всех нас. Алхазур Сулейманов был человеком слова и дела. Мы знали и будем помнить его как достойнейшего человека, который в сложнейший период для народа Республики Абхазия, пришел по зову сердца к нему на помощь и связал с ним свою жизнь. Добрая память об Алхазуре Сулейманове навсегда останется в наших сердцах”, - говорится в тексте соболезнования.
Алхазур Сулейманов родился в Казахстане в 1959 году. В 1968 году его семья переехала в Грозный.
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Алхазур Сулейманов - один из первых добровольцев, которые выехали из Чечни в Абхазию 19 августа 1992 года. Перед войной он занимал должность замдиректора Грозненского телевидения по технической части. Но оставив все, он пришел на помощь абхазскому народу.
“Мы на телевидение были. В пятницу началась война, на следующий день надо было пойти снимать добровольцев, которые записывались, чтобы отправиться на войну в Абхазию. И вот там я узнал Гену Аламия, первого абхаза. Его слова о том, что 12 человек защищают мост от танков, мне запомнились", - вспоминал сам Алхазур Сулейманов в интервью Абаза ТВ.
19 августа он вместе с другими добровольцами выехал из Чечни в Абхазию.
"Потом я поступил по-хитрому, пришел домой и спросил у матери: “Добровольцы едут в Абхазию. Правильно они делают?” Она ответила, что правильно. Я сел в машину, и 19 августа мы выехали сюда”, - добавил Сулейманов в интервью Абаза ТВ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Алхазур Сулейманов лично был знаком с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Как он отмечал в интервью, если бы у республики на тот момент не было такой сильной личности, то неизвестно, каким был бы исход.
За заслуги перед Абхазией во время войны Сулейманов был удостоен высшей государственной награды республики - Герой Абхазии.
С 1999 года Сулейманов жил в Гагре, он считал, что Абхазию нужно поддерживать не только в войну, но и в мирное время.
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