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Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана

Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана

Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T13:50+0300

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Военно-транспортная авиация ВКС России уже начала переброску миротворцев в пункты их постоянной дислокации. Первые подразделения российских десантников уже прибыли из аэропорта "Алматы" на аэродром "Иваново-Северный" и вернулись домой. ВКС России также помогают в доставке на родину подразделений из Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Кыргызстана отправятся домой на штатной технике своим ходом. Полный вывод коалиционных сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить за 5 дней.

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политика, видео, одкб, казахстан, миротворцы, мультимедиа