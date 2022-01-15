https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/akhsalba-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-vo-vtoroy-polovine-yanvarya-1037152813.html
Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
О том, какая погода ожидается во второй половине января в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга... 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T14:34+0300
2022-01-15T14:34+0300
2022-01-15T14:34+0300
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Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
Во второй половине месяца на погоду будет оказывать влияние холодный циклон, сообщила Ахсалба."На этой и следующей неделе холодные воздушные массы дают нам обильные осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег... в субботу снег долго не пролежит, в воскресенье распогодится. Тем не менее минусовые температуры мы будем наблюдать. В прибрежной зоне до -4 градусов, а в предгорных и горных районах, конечно, будут морозы порядка 7- 8 градусов ниже ноля", - сообщила Ахсалба.По ее словам, длительных периодов похолодания или оттепели не стоит ожидать. Погода во второй половине января, по словам Ахсалба, будет во многом такой же, как и первая половина месяца.Подробности в аудиофайле.
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Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
О том, какая погода ожидается во второй половине января в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.
Во второй половине месяца на погоду будет оказывать влияние холодный циклон, сообщила Ахсалба.
"На этой и следующей неделе холодные воздушные массы дают нам обильные осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег... в субботу снег долго не пролежит, в воскресенье распогодится. Тем не менее минусовые температуры мы будем наблюдать. В прибрежной зоне до -4 градусов, а в предгорных и горных районах, конечно, будут морозы порядка 7- 8 градусов ниже ноля", - сообщила Ахсалба.
По ее словам, длительных периодов похолодания или оттепели не стоит ожидать. Погода во второй половине января, по словам Ахсалба, будет во многом такой же, как и первая половина месяца.
Подробности в аудиофайле.