https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/akhsalba-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-vo-vtoroy-polovine-yanvarya-1037152813.html

Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января

Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января

О том, какая погода ожидается во второй половине января в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга... 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T14:34+0300

2022-01-15T14:34+0300

2022-01-15T14:34+0300

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Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января Ахсалба рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января

Во второй половине месяца на погоду будет оказывать влияние холодный циклон, сообщила Ахсалба."На этой и следующей неделе холодные воздушные массы дают нам обильные осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег... в субботу снег долго не пролежит, в воскресенье распогодится. Тем не менее минусовые температуры мы будем наблюдать. В прибрежной зоне до -4 градусов, а в предгорных и горных районах, конечно, будут морозы порядка 7- 8 градусов ниже ноля", - сообщила Ахсалба.По ее словам, длительных периодов похолодания или оттепели не стоит ожидать. Погода во второй половине января, по словам Ахсалба, будет во многом такой же, как и первая половина месяца.Подробности в аудиофайле.

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