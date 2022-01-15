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https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037151360.html
Часть Гудаутского района осталась без света
Часть Гудаутского района осталась без света
Энергетики сообщили о том, что вышла из строя высоковольтная линия "Мысра" утром 15 января. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T12:29+0300
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в абхазии
гудаутский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". На место аварии выехали ремонтные бригады "Черноморэнерго".
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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Гудаутского района осталась без света

12:29 15.01.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Энергетики сообщили о том, что вышла из строя высоковольтная линия "Мысра" утром 15 января.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Уточняется, что без подачи электроэнергии остаются подстанции "Мысра-тяга" и "Лыхны".
На место аварии выехали ремонтные бригады "Черноморэнерго".
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