https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/ekspert-sprognoziroval-ekonomiki-kakikh-stran-mogut-snizitsya-v-2022-godu-1037148617.html

Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году

Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году

Эксперт спрогнозировал, для каких стран ситуация станет наиболее серьезной, а где год обещает быть успешным. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T10:25+0300

2022-01-15T10:25+0300

2022-01-15T10:25+0300

экономика

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мнение

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Наиболее сложная динамика в 2022 году будет может быть у экономики Турции, и с меньшей вероятностью в Бразилии, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. "Пока кажется, что непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами могут повлиять на турецкую экономику. По большинству остальных крупных экономик ожидается рост", — прогнозирует специалист.По словам эксперта, этот год может оказаться достаточно сложным для мировой экономики на фоне продолжающего кризиса.Среди главных факторов для экономики будет оставаться вопрос инфляции, в том числе — в динамике сырьевых рынков, а также логистика и урожаи, сильно влияющие на экономическое развитие.Очевидных лидеров роста эксперт не выделил. По его словам, и Китай, и США, и многие другие крупные экономики будут расти и влиять на благосостояние многих стран мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html

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экономика, в мире, мнение