https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/epidemiolog-rasskazal-kakovy-pervye-simptomy-zabolevaniya-omikronom-1037150324.html

Эпидемиолог рассказал, каковы первые симптомы заболевания "омикроном"

Эпидемиолог рассказал, каковы первые симптомы заболевания "омикроном"

Эпидемиолог Султан Суранбаев рассказал, как распознать омикрон, а также, стоит ли его бояться. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T11:52+0300

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Эпидемиолог рассказал, каковы первые симптомы заболевания "омикроном" Эпидемиолог рассказал, каковы первые симптомы заболевания "омикроном"

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан эпидемиолог сказал, что по стране госпитализируют около 30 процентов от заболевших коронавирусной инфекцией, поэтому можно сделать вывод, что симптомы, наблюдаемые у пациентов в данный момент, гораздо легче, чем были во время первой волны коронавируса."Что касается "омикрона", то опасность его в том, что он в семь раз заразнее того же дельта-штамма коронавируса. При этом переносится он легче. Первыми признаками заболевания являются охриплость и першение в горле. Далее присоединяются головная боль, боль во всем теле и преимущественно в пояснице. Этот симптом, кстати, не наблюдался при прежних формах коронавируса. Также могут быть высокая температура и кашель", - сказал Суранбаев.Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон" и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - сказал Гинцбург.Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину ("Спутник Лайт"), в августе - пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков - "Спутник М".

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