https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/mikhail-khazin-dal-otsenku-peregovoram-rossiya-nato-i-sprognoziroval-novyy-mirovoy-poryadok-1037154448.html

Михаил Хазин дал оценку переговорам Россия-НАТО и спрогнозировал новый мировой порядок

Михаил Хазин дал оценку переговорам Россия-НАТО и спрогнозировал новый мировой порядок

Как провал переговоров Россия-НАТО повлияет на экономику России и бывшего СССР? 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T19:00+0300

2022-01-15T19:00+0300

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Стоит ли беспокоится за свои сбережения? Какие экономические изменения побуждают американцев бросать свои новые колонии типа Афганистана? Осилит ли Москва предложить миру новый мировой порядок?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил экономист и публицист Михаил Хазин.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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