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Михаил Хазин дал оценку переговорам Россия-НАТО и спрогнозировал новый мировой порядок
Михаил Хазин дал оценку переговорам Россия-НАТО и спрогнозировал новый мировой порядок
Как провал переговоров Россия-НАТО повлияет на экономику России и бывшего СССР? 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T19:00+0300
2022-01-15T19:00+0300
2022-01-15T19:00+0300
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Стоит ли беспокоится за свои сбережения? Какие экономические изменения побуждают американцев бросать свои новые колонии типа Афганистана? Осилит ли Москва предложить миру новый мировой порядок?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил экономист и публицист Михаил Хазин.
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политика, видео, россия, нато, мультимедиа, сша, видео
Михаил Хазин дал оценку переговорам Россия-НАТО и спрогнозировал новый мировой порядок
Как провал переговоров Россия-НАТО повлияет на экономику России и бывшего СССР?
Стоит ли беспокоится за свои сбережения? Какие экономические изменения побуждают американцев бросать свои новые колонии типа Афганистана? Осилит ли Москва предложить миру новый мировой порядок?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил экономист и публицист Михаил Хазин.