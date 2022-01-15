https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/mnogotonnyy-sel-soshel-na-federalnuyu-trassu-dzhubga-sochi-1037155647.html

Многотонный сель сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Многотонный сель сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Последствия селя на федеральной трассе в Сочи ликвидируют пять единиц техники. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T19:40+0300

2022-01-15T19:40+0300

2022-01-15T19:40+0300

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сочи

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока, сообщает пресс-служба городской мэрии.Ранее региональное МЧС Кубани объявляло, что на территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение, связанное с сильным снегопадом в горной местности.

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