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Многотонный сель сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи
Многотонный сель сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи
Последствия селя на федеральной трассе в Сочи ликвидируют пять единиц техники. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T19:40+0300
2022-01-15T19:40+0300
2022-01-15T19:40+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока, сообщает пресс-служба городской мэрии.Ранее региональное МЧС Кубани объявляло, что на территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение, связанное с сильным снегопадом в горной местности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сочи, непогода
Многотонный сель сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи
Последствия селя на федеральной трассе в Сочи ликвидируют пять единиц техники.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока, сообщает пресс-служба городской мэрии.
"По информации УПРДОР "Черноморье" на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось", - сообщается в релизе.
Ранее региональное МЧС Кубани объявляло, что на территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение, связанное с сильным снегопадом в горной местности.