https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/otapskaya-peschera-vpervye-otkrylas-dlya-posetiteley-v-novogodnie-prazdniki-1037153809.html
Отапская пещера впервые открылась для посетителей в новогодние праздники
Отапская пещера впервые открылась для посетителей в новогодние праздники
Отапская пещера, или пещера Абраскила, расположена в Очамчырском районе. Она была открыта в середине XIX века. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T16:55+0300
2022-01-15T16:55+0300
2022-01-15T16:55+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Отапская пещера впервые открылась для посетителей в новогодние праздники, рассказал на радио Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.Он уточнил, что пещеру за этот отрезок времени посетило 200 человек, что стало большой неожиданностью. "Такую посещаемость не то что зимой, мы летом не видели. Правда, нам немного помешала погода. Два дня в этот период из-за подъема воды в пещере мы не работали. Когда я увидел такой наплыв людей, я поехал в магазин и купил 15 болотных сапог. С проблемами, но мы приняли 200 человек – взрослых и детей. Не ожидали такого", - отметил Адлейба. Отапская пещера, или как еще ее называют пещера Абраскила, частично подтоплена и посетителям перед экскурсией раздают резиновые сапоги. В период непогоды уровень воды в ней поднимается до 70-80 сантиметров. Помимо этого, уверен Адлейба, объект нуждается в привлечении внимания, в рекламе, в том числе со стороны властей страны. В летне-курортный период количество гостей достигает 3-4 тысяч человек.Пещера Абраскила расположена в селе Отап Очамчырского района. Отсюда и второе название – Отапская пещера. Это - малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. В пещере есть даже сталагмит высотой 10 метров. Считается, что именно к нему за непоклонение богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил. В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский - "Выносящая конский навоз". Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. Температура воды и зимой и летом составляет +14˚С.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190814/Podzemele-abkhazskogo-Prometeya-kak-vyglyadit-Otapskaya-peschera-1028185630.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190907/Podzemnyy-mir-Otapa-puteshestvie-v-pescheru-Abraskila-1028311422.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20191004/Uchenyy-obyasnil-kak-po-stalagmitam-Novoafonskoy-peschery-uznayut-o-klimate-buduschego-1028528883.html
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отдых в абхазии, очамчырский район, абхазия, туристы, пещеры
Отапская пещера впервые открылась для посетителей в новогодние праздники
Отапская пещера, или пещера Абраскила, расположена в Очамчырском районе. Она была открыта в середине XIX века.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Отапская пещера впервые открылась для посетителей в новогодние праздники, рассказал на радио Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.
Он уточнил, что пещеру за этот отрезок времени посетило 200 человек, что стало большой неожиданностью.
"Такую посещаемость не то что зимой, мы летом не видели. Правда, нам немного помешала погода. Два дня в этот период из-за подъема воды в пещере мы не работали. Когда я увидел такой наплыв людей, я поехал в магазин и купил 15 болотных сапог. С проблемами, но мы приняли 200 человек – взрослых и детей. Не ожидали такого", - отметил Адлейба.
Отапская пещера, или как еще ее называют пещера Абраскила, частично подтоплена и посетителям перед экскурсией раздают резиновые сапоги. В период непогоды уровень воды в ней поднимается до 70-80 сантиметров.
По словам Адлейба, из-за слабой готовности к работе в зимний период, объект никогда раньше не функционировал в январе. Исходя из того, сколько в эти праздники было желающих побывать в пещере, подчеркнул он, встал вопрос о целесообразности работы зимой, но к этому необходимо тщательно подготовиться.
Помимо этого, уверен Адлейба, объект нуждается в привлечении внимания, в рекламе, в том числе со стороны властей страны.
В летне-курортный период количество гостей достигает 3-4 тысяч человек.
Пещера Абраскила расположена в селе Отап Очамчырского района. Отсюда и второе название – Отапская пещера.
Это - малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. В пещере есть даже сталагмит высотой 10 метров. Считается, что именно к нему за непоклонение богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил.
В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский - "Выносящая конский навоз".
Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. Температура воды и зимой и летом составляет +14˚С.