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Первый доктор педагогических наук: путь Бориса Тарба

Первый доктор педагогических наук: путь Бориса Тарба

Борис Григорьевич Тарба, первый абхаз, ставший доктором педагогических наук, родился 15 января 1927 года. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T11:15+0300

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Борис Тарба родился 15 января 1927 года в поселке Бамбора Гудаутского района Абхазии. После окончания Бамборской средней школы он окончил филологический факультет Сухумского педагогического института по специальности "Русский язык и литература".Бадрак Авидзба, SputnikСо школьной скамьи в трактористы"Его биография очень интересна. Будучи учеником школы, он был вынужден бросить учебу. Дело в том, что Борис Тарба очень рано потерял своего отца, а он был старшим в доме. Надо было помогать матери. Окончив специальные курсы, он начал работать трактористом. Он мне говорил, что никогда в своей жизни так много денег не зарабатывал, как во времена работы трактористом", — сказал доктор педагогических наук Алексей Касландзия.После окончания Сухумского пединститута Борис Тарба начинает работать преподавателем в Бамборской школе, которую он сам ранее окончил. Благодаря профессиональной работе в школе, в районном отделе образования начали замечать его успехи.В 1953 году Борис Тарба поступил в аспирантуру в Московском институте национальных школ Академии педагогических наук СССР.Работа в Сухумском пединституте"После защиты кандидатской диссертации Борис Григорьевич стал работать над докторской диссертацией под руководством крупного русского ученого-методиста Алексея Текучева. Он блестяще защитил докторскую работу", — добавил Касландзия.Вернувшись в Абхазию, Борис Тарба стал работать преподавателем на кафедре русского языка Сухумского пединститута. Спустя некоторое время он стал заведующим кафедрой "Педагогика и методика начального обучения". С 1961 по 1967 годы Борис Тарба работал министром просвещения Абхазии, а в 1967 году он становится ректором Пединститута и продолжает возглавлять вуз до 1972 года.Борис Тарба ушел из жизни 30 августа 1991 года. Борис Тарба — автор таких известных научных работа, как "Об особенностях изучения русского языка в абхазских школах" (1960 г.), "К 100-летию Сухумской абхазской школы" (1964 г.), "О некоторых проблемных вопросах преподавания русского языка" (1966 г.), "О культуре речи" (1979 г.), "О дисциплине и нравственности" (1984 г.), "Лингво-дидактические основы преподавания русского языка в абхазской школе" (1985 г.), "Кузница национальных кадров" (1988 г.).

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