https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/pravda-tela-zazhory-kak-ostanovitsya-1037133645.html

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться

Как остановить “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)? 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T14:03+0300

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"Правда тела". "Зажоры": как остановиться "Правда тела". "Зажоры": как остановиться

Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Почему хаотичный режим питания (когда вы постоянно “перекусываете”) способствует перееданию? И можно ли “обмануть” мозг, чтобы не срываться? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.03:30 “Первая причина переедания - недоедание”05:05 “Съел конфету - сгорел сарай, гори и хата!”. Как происходит срыв06:15 Как одиночество влияет на переедание07:52 Хорошая и плохая стратегия при срыве08:54 “Недосыпание - огромный фактор уязвимости при переедании”12:30 Усталость от диеты: зачем устраивают запланированные срывы19:30 “Если эволюцией в нас заложено зимой прибавлять в весе, значит нам нужно это делать?”22:08 Как остановить срыв: работающие методыСлушайте подкасты РИА Новости.

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