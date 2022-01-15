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"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
Как остановить “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)? 15.01.2022, Sputnik Абхазия
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"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Почему хаотичный режим питания (когда вы постоянно “перекусываете”) способствует перееданию? И можно ли “обмануть” мозг, чтобы не срываться? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.03:30 “Первая причина переедания - недоедание”05:05 “Съел конфету - сгорел сарай, гори и хата!”. Как происходит срыв06:15 Как одиночество влияет на переедание07:52 Хорошая и плохая стратегия при срыве08:54 “Недосыпание - огромный фактор уязвимости при переедании”12:30 Усталость от диеты: зачем устраивают запланированные срывы19:30 “Если эволюцией в нас заложено зимой прибавлять в весе, значит нам нужно это делать?”22:08 Как остановить срыв: работающие методыСлушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". "Зажоры": как остановиться

14:03 15.01.2022 (обновлено: 17:13 15.01.2022)
Радио
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
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Как остановить “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)?
Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество.
Почему хаотичный режим питания (когда вы постоянно “перекусываете”) способствует перееданию? И можно ли “обмануть” мозг, чтобы не срываться? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.
03:30 “Первая причина переедания - недоедание”
05:05 “Съел конфету - сгорел сарай, гори и хата!”. Как происходит срыв
06:15 Как одиночество влияет на переедание
07:52 Хорошая и плохая стратегия при срыве
08:54 “Недосыпание - огромный фактор уязвимости при переедании”
12:30 Усталость от диеты: зачем устраивают запланированные срывы
19:30 “Если эволюцией в нас заложено зимой прибавлять в весе, значит нам нужно это делать?”
22:08 Как остановить срыв: работающие методы
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