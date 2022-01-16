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Чкадуа о создании абхазского документального кино: надо иметь свое место в цифровом мире

Чкадуа о создании абхазского документального кино: надо иметь свое место в цифровом мире

О том, как снимался фильм об истории виноделия в Абхазии, что вдохновило автора на его создание, и что легло в основу, и почему так важно создавать свои... 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T13:05+0300

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Чкадуа о создании абхазского документального кино: надо иметь свое место в цифровом мире Чкадуа о создании абхазского документального кино: надо иметь свое место в цифровом мире

"Инициатива создания фильма была от Николая Ачба (гендиректор ООО "Вина и Воды Абхазии" - примеч.) . Он снимался на протяжении 3 - 4 лет. Они в то время, как раз с историком Фаридом Кобахия работали над книгой. У меня был текстовой материл, вокруг которого можно было плясать, и я опирался во многом на эту книгу. Кончено, такая работа предполагает исследовательский момент. Сценарий я показывал Фариду на предмет того, чтобы не было никаких провисаний. Снимал и посадки, и сборы, окунался в тему, потому что документальные фильмы предполагают полное погружение в тему", - сказал Чкадуа.Кинорежиссер рассказал, какое значение имеет на сегодняшний день производство документального кино в мире, и почему так важно иметь свое."Я снимал фильм, как для внутреннего зрителя, так и для внешнего, потому что для нас тоже важно увидеть эту историю. Надо понять, что мы имели и куда нам идти. Война нас привела к тому, что мы стали государством, но иногда требует наполнения этого смысла во всех сферах. Я свою роль в документальном кино отмеряю. Но, к сожалению, это удел частной инициативы или мой личный, на государственном уровне этого нет", - отметил Чкадуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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