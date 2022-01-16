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Действующий чемпион Australian Open Джокович будет депортирован из Австралии

Действующий чемпион Australian Open Джокович будет депортирован из Австралии

Согласно законодательству страны, Джокович не сможет обратиться за получением австралийской визы в течение трех лет. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T12:27+0300

2022-01-16T12:27+0300

2022-01-16T12:47+0300

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новак джокович

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу органа Джеймса Оллсопа.Виза Джоковича была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода теннисиста от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии.Теперь, согласно законодательству страны, Джокович не сможет обратиться за получением австралийской визы в течение трех лет.Новак Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января. На следующий день власти поместили его в иммиграционный изолятор, посчитав причины медицинского отвода спортсмена от прививки неубедительными. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах". 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую рассматривал Федеральный суд Австралии.Соревнования пройдут на кортах "Мельбурн-парка" 17-30 января, девятикратный чемпион Джокович является действующим победителем турнира. В первом круге он должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем, теперь же его должен заменить уступивший в квалификации итальянец Сальваторе Карузо.

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