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https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/dopolnitelnoe-vremya-adleyba-o-predstoyaschem-chempionate-evropy-conifa-v-nitstse---1037138033.html
Дополнительное время: Адлейба о предстоящем Чемпионате Европы ConIFA в Ницце
Дополнительное время: Адлейба о предстоящем Чемпионате Европы ConIFA в Ницце
О том, какое значение имеет участие абхазских футболистов в ConIFA, какие перспективы у сборной страны, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился президент... 16.01.2022, Sputnik Абхазия
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Дополнительное время: Адлейба о Чемпионате Европы ConIFA 2022 в Ницце
Дополнительное время: Адлейба о Чемпионате Европы ConIFA 2022 в Ницце
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщает, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце.Турнир должен был состояться в июне прошлого года во Франции, в городе Ницца, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений."ConIFA создавалось в 2013 году, мы присутствовали при создании, сдружились с его организаторами и уже соскучились по турниру. Очень рад, что наконец, в этом году будет Чемпионат Европы. Я надеюсь, что ничего этому не помешает и он состоится", - сказал Адлейба.Собеседник Sputnik вспомнил, в какой атмосфере проходили предыдущие чемпионаты, рассказал о значении участия абхазских футболистов в ConIFA.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Адлейба о предстоящем Чемпионате Европы ConIFA в Ницце

15:05 16.01.2022
Радио
Дополнительное время: Адлейба о Чемпионате Европы ConIFA 2022 в Ницце
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О том, какое значение имеет участие абхазских футболистов в ConIFA, какие перспективы у сборной страны, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился президент футбольного клуба сухумского "Динамо" Астамур Адлейба.
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщает, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце.
Турнир должен был состояться в июне прошлого года во Франции, в городе Ницца, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.
"ConIFA создавалось в 2013 году, мы присутствовали при создании, сдружились с его организаторами и уже соскучились по турниру. Очень рад, что наконец, в этом году будет Чемпионат Европы. Я надеюсь, что ничего этому не помешает и он состоится", - сказал Адлейба.
Собеседник Sputnik вспомнил, в какой атмосфере проходили предыдущие чемпионаты, рассказал о значении участия абхазских футболистов в ConIFA.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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