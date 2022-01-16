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Извержение подводного вулкана в Тихом океане
Извержение подводного вулкана в Тихом океане
В субботу в районе островного государства Тонга в Тихом океане началось извержение подводного вулкана. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T17:58+0300
2022-01-16T17:58+0300
2022-01-16T17:58+0300
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Столбы газа, дыма и пепла вырывались на высоту в 20 километров. Ближайшие острова накрыло мощным потоком воды. Объявления об угрозе цунами распространили в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии, на Курилах, Японии. Пользователи в соцсетях делились кадрами с последствиями разбушевавшейся стихии. Cообщается как минимум о двух погибших, пишет РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, цунами, вулканы, мультимедиа, видео
Извержение подводного вулкана в Тихом океане
В субботу в районе островного государства Тонга в Тихом океане началось извержение подводного вулкана.
Столбы газа, дыма и пепла вырывались на высоту в 20 километров. Ближайшие острова накрыло мощным потоком воды.
Объявления об угрозе цунами распространили в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии, на Курилах, Японии.
Пользователи в соцсетях делились кадрами с последствиями разбушевавшейся стихии. Cообщается как минимум о двух погибших, пишет РИА Новости.