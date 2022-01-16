https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/izverzhenie-podvodnogo-vulkana-v-tikhom-okeane-1037161847.html

Извержение подводного вулкана в Тихом океане

Извержение подводного вулкана в Тихом океане

В субботу в районе островного государства Тонга в Тихом океане началось извержение подводного вулкана. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T17:58+0300

2022-01-16T17:58+0300

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Столбы газа, дыма и пепла вырывались на высоту в 20 километров. Ближайшие острова накрыло мощным потоком воды. Объявления об угрозе цунами распространили в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии, на Курилах, Японии. Пользователи в соцсетях делились кадрами с последствиями разбушевавшейся стихии. Cообщается как минимум о двух погибших, пишет РИА Новости.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, цунами, вулканы, мультимедиа, видео