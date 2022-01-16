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Как научить детей договариваться?
Как научить детей договариваться?
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T11:01+0300
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Как научить детей договариваться?
Как научить детей договариваться?
"Главная ошибка нас, родителей – не слушать и не давать детям право голоса". "Мы едем в бассейн" (вместо "хочешь поехать в бассейн?") – с таким обращением дети теряют способность понимать, чего хотят, замедляясь в своем эмоциональном развитии. Обсуждаем, как научить детей договариваться с родителями, сверстниками и другими взрослыми.Что такое "эффективная коммуникация" и как научить ей своего ребенка обсуждаем с директором по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петром Лидовым, кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России Юлией Челышевой и бизнес-тренером по коммуникациям и ораторскому искусству, профессиональным спикером Сергеем Жаровым.01:40 Что такое "эффективная коммуникация"?02:20 Из каких элементов она состоит?04:00 Если ребенок добивается своих целей криком и скандалом04:50 "Ребенок наследует коммуникационный паттерн родителей"09:00 Одна вещь, которую могут делать родители, чтобы преподаватели по ораторскому мастерству остались без работы11:30 Как научить ребенка правильно взаимодействовать с посторонними людьми?14:50 Как на общение ребенка влияют учителя, тренеры, бабушки и дедушки?18:30 Самые распространенные ошибки родителей22:45 Как научить детей эффективной коммуникации?25:00 Онлайн и офлайн общение — есть ли разница?Слушайте подкасты РИА Новости.
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Как научить детей договариваться?

11:01 16.01.2022 (обновлено: 14:02 16.01.2022)
Радио
Как научить детей договариваться?
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Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
"Главная ошибка нас, родителей – не слушать и не давать детям право голоса". "Мы едем в бассейн" (вместо "хочешь поехать в бассейн?") – с таким обращением дети теряют способность понимать, чего хотят, замедляясь в своем эмоциональном развитии. Обсуждаем, как научить детей договариваться с родителями, сверстниками и другими взрослыми.
Что такое "эффективная коммуникация" и как научить ей своего ребенка обсуждаем с директором по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петром Лидовым, кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России Юлией Челышевой и бизнес-тренером по коммуникациям и ораторскому искусству, профессиональным спикером Сергеем Жаровым.
01:40 Что такое "эффективная коммуникация"?
02:20 Из каких элементов она состоит?
04:00 Если ребенок добивается своих целей криком и скандалом
04:50 "Ребенок наследует коммуникационный паттерн родителей"
09:00 Одна вещь, которую могут делать родители, чтобы преподаватели по ораторскому мастерству остались без работы
11:30 Как научить ребенка правильно взаимодействовать с посторонними людьми?
14:50 Как на общение ребенка влияют учителя, тренеры, бабушки и дедушки?
18:30 Самые распространенные ошибки родителей
22:45 Как научить детей эффективной коммуникации?
25:00 Онлайн и офлайн общение — есть ли разница?
Слушайте подкасты РИА Новости.
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