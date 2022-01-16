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Песков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной
Песков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной
Запад не раз обвинял Москву в "агрессивных действиях" и наращивании военного потенциала у границ с Украиной, на что Россия отвечает, что никому не угрожает и... 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T19:25+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное в регионе напряжение, об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности", отметив, что военные находятся на своей территории. Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и больше не может мириться с этим, добавил Песков. "Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", - пояснил пресс-секретарь Путина.По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и военного блока к "красной черте".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/zapad-otkazal-rossii-v-garantiyakh-bezopasnosti-chto-dalshe-1037128034.html
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в мире, новости, украина, россия, нато

Песков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной

19:25 16.01.2022 (обновлено: 19:37 16.01.2022)
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродолжается переброска российских миротворцев в Казахстан
Продолжается переброска российских миротворцев в Казахстан - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запад не раз обвинял Москву в "агрессивных действиях" и наращивании военного потенциала у границ с Украиной, на что Россия отвечает, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а лишь перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное в регионе напряжение, об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности", отметив, что военные находятся на своей территории.
Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и больше не может мириться с этим, добавил Песков.
"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", - пояснил пресс-секретарь Путина.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и военного блока к "красной черте".
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