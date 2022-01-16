https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/peskov-rossiya-schitaet-neobkhodimym-derzhat-voyska-ryadom-s-ukrainoy-1037162491.html

Песков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной

Песков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной

Запад не раз обвинял Москву в "агрессивных действиях" и наращивании военного потенциала у границ с Украиной, на что Россия отвечает, что никому не угрожает и... 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T19:25+0300

2022-01-16T19:25+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное в регионе напряжение, об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности", отметив, что военные находятся на своей территории. Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и больше не может мириться с этим, добавил Песков. "Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", - пояснил пресс-секретарь Путина.По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и военного блока к "красной черте".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/zapad-otkazal-rossii-v-garantiyakh-bezopasnosti-chto-dalshe-1037128034.html

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