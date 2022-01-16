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Российских десантников-миротворцев встретили хлебом и солью на Чкаловском
Российских десантников-миротворцев встретили хлебом и солью на Чкаловском
Российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, встретили на подмосковном аэродроме... 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T20:30+0300
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В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ, духовенства, руководство города Кубинки, юнармейцы, члены семей прибывших десантников-миротворцев поздравили их с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм. По традиции, прибывшие подразделения были встречены хлебом и солью, пишет Минобороны России. Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем прибывших подразделений. По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники из самолетов и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.Миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершилась 13 января.
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Российских десантников-миротворцев встретили хлебом и солью на Чкаловском

20:30 16.01.2022
© Видео Минобороны России
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Российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, встретили на подмосковном аэродроме Чкаловский.
В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ, духовенства, руководство города Кубинки, юнармейцы, члены семей прибывших десантников-миротворцев поздравили их с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм.
По традиции, прибывшие подразделения были встречены хлебом и солью, пишет Минобороны России.
Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.
Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем прибывших подразделений.
По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники из самолетов и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.
Миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершилась 13 января.
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