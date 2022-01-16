https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/sel-perekryvshiy-federalnuyu-trassu-dzhubga-sochi-ubran-1037157131.html
Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи
Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи
Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока в субботу вечером. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T09:45+0300
2022-01-16T09:45+0300
2022-01-16T10:06+0300
новости
россия
сочи
движение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/10/1037157104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c10a59b965b55aea2ccd7280193ece5a.jpg
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи, убран, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Из-за резкого похолодания и обильных осадков в виде снега в городе был создан Оперативный штаб для устранения последствий непогоды.Прошедшей ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Однако сейчас на дорогах гололед, в связи с чем пока есть сбои в расписании общественного транспорта, предупредил горожан Копайгородский. Он сообщил, что дороги обрабатываются противогололедным материалом, за ночь израсходовали больше 1000 тонн. В работе задействована вся дорожная техника, это почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры, автогрейдеры. В районах обрабатываются тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.
россия
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/10/1037157104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d6eeb1302e304097e5a7a9507e0e851.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, сочи, движение
Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи
09:45 16.01.2022 (обновлено: 10:06 16.01.2022)
Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока в субботу вечером.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik.
Сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи, убран, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале
.
"Сель, который вчера перекрыл половину дороги А-147 в районе Головинки, убран. Движение идет в штатном режиме", - написал он.
Из-за резкого похолодания и обильных осадков в виде снега в городе был создан Оперативный штаб для устранения последствий непогоды.
Прошедшей ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Однако сейчас на дорогах гололед, в связи с чем пока есть сбои в расписании общественного транспорта, предупредил горожан Копайгородский.
Он сообщил, что дороги обрабатываются противогололедным материалом, за ночь израсходовали больше 1000 тонн. В работе задействована вся дорожная техника, это почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры, автогрейдеры. В районах обрабатываются тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.