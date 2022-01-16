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https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/sel-perekryvshiy-federalnuyu-trassu-dzhubga-sochi-ubran-1037157131.html
Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи
Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи
Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока в субботу вечером. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T09:45+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи, убран, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Из-за резкого похолодания и обильных осадков в виде снега в городе был создан Оперативный штаб для устранения последствий непогоды.Прошедшей ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Однако сейчас на дорогах гололед, в связи с чем пока есть сбои в расписании общественного транспорта, предупредил горожан Копайгородский. Он сообщил, что дороги обрабатываются противогололедным материалом, за ночь израсходовали больше 1000 тонн. В работе задействована вся дорожная техника, это почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры, автогрейдеры. В районах обрабатываются тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.
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новости, россия, сочи, движение

Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи

09:45 16.01.2022 (обновлено: 10:06 16.01.2022)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога Джубга – Сочи
Автомобильная дорога Джубга – Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока в субботу вечером.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи, убран, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
"Сель, который вчера перекрыл половину дороги А-147 в районе Головинки, убран. Движение идет в штатном режиме", - написал он.
Из-за резкого похолодания и обильных осадков в виде снега в городе был создан Оперативный штаб для устранения последствий непогоды.
Прошедшей ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Однако сейчас на дорогах гололед, в связи с чем пока есть сбои в расписании общественного транспорта, предупредил горожан Копайгородский.
Он сообщил, что дороги обрабатываются противогололедным материалом, за ночь израсходовали больше 1000 тонн. В работе задействована вся дорожная техника, это почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры, автогрейдеры. В районах обрабатываются тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.
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