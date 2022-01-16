https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/sel-perekryvshiy-federalnuyu-trassu-dzhubga-sochi-ubran-1037157131.html

Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи

Убран сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи

Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу Джубга-Сочи в процессе схода селевого потока в субботу вечером. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T09:45+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сель, перекрывший федеральную трассу Джубга-Сочи, убран, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Из-за резкого похолодания и обильных осадков в виде снега в городе был создан Оперативный штаб для устранения последствий непогоды.Прошедшей ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Однако сейчас на дорогах гололед, в связи с чем пока есть сбои в расписании общественного транспорта, предупредил горожан Копайгородский. Он сообщил, что дороги обрабатываются противогололедным материалом, за ночь израсходовали больше 1000 тонн. В работе задействована вся дорожная техника, это почти 300 единиц, включая тяжелую - бульдозеры, автогрейдеры. В районах обрабатываются тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.

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новости, россия, сочи, движение