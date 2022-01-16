https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/tri-patsienta-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-skonchalis-za-tri-dnya-1037163823.html

Три пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня

Три пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38840 человек. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T23:25+0300

2022-01-16T23:25+0300

2022-01-16T23:49+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 293 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 72 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 85 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 24, четверо из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38840. Зарегистрировано 572 летальных случая. Выздоровели 33027 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19