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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/tri-patsienta-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-skonchalis-za-tri-dnya-1037163823.html
Три пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня
Три пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38840 человек. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T23:25+0300
2022-01-16T23:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 293 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 72 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 85 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 24, четверо из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38840. Зарегистрировано 572 летальных случая. Выздоровели 33027 человек.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Три пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня

23:25 16.01.2022 (обновлено: 23:49 16.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38840 человек.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 293 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 72 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента, говорится в сообщении. Это женщины 71 и 68 лет, а также мужчина 65 лет.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 85 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 24, четверо из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38840. Зарегистрировано 572 летальных случая. Выздоровели 33027 человек.
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