https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/abkhazskiy-borets-zavoeval-bronzu-mezhdunarodnogo-turnira-kubok-gerakliona-1037166183.html
Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
Международный турнир по вольной борьбе среди юношей прошел 15 января в Москве. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T09:47+0300
2022-01-17T09:47+0300
2022-01-17T10:07+0300
спорт
новости
абхазия
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102141/55/1021415531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_c90320dd30cda7fab8d36499c42be6bc.jpg
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Абхазский борец Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона", сообщает Госкомспорта республики. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения из Сахи, Новгорода, Ярославля, Москвы, Армении и Абхазии.Абхазский борец Багдан Дзидзария, выступавший в весовой категории 38 килограммов среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, занял третье место. Тренирует спортсмена Анрик Кетия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102141/55/1021415531_282:0:4634:3264_1920x0_80_0_0_45d0f78bee8e618fbe8c6eda54a3902c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, абхазия, борьба
Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
09:47 17.01.2022 (обновлено: 10:07 17.01.2022)
Международный турнир по вольной борьбе среди юношей прошел 15 января в Москве.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
Абхазский борец Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона", сообщает
Госкомспорта республики.
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения из Сахи, Новгорода, Ярославля, Москвы, Армении и Абхазии.
Абхазский борец Багдан Дзидзария, выступавший в весовой категории 38 килограммов среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, занял третье место.
Тренирует спортсмена Анрик Кетия.