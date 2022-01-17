https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/abkhazskiy-borets-zavoeval-bronzu-mezhdunarodnogo-turnira-kubok-gerakliona-1037166183.html

Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"

Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"

Международный турнир по вольной борьбе среди юношей прошел 15 января в Москве. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T09:47+0300

2022-01-17T09:47+0300

2022-01-17T10:07+0300

спорт

новости

абхазия

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102141/55/1021415531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_c90320dd30cda7fab8d36499c42be6bc.jpg

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Абхазский борец Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона", сообщает Госкомспорта республики. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения из Сахи, Новгорода, Ярославля, Москвы, Армении и Абхазии.Абхазский борец Багдан Дзидзария, выступавший в весовой категории 38 килограммов среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, занял третье место. Тренирует спортсмена Анрик Кетия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, абхазия, борьба