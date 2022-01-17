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Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
Международный турнир по вольной борьбе среди юношей прошел 15 января в Москве. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Абхазский борец Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона", сообщает Госкомспорта республики. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения из Сахи, Новгорода, Ярославля, Москвы, Армении и Абхазии.Абхазский борец Багдан Дзидзария, выступавший в весовой категории 38 килограммов среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, занял третье место. Тренирует спортсмена Анрик Кетия.
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спорт, новости, абхазия, борьба

Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"

09:47 17.01.2022 (обновлено: 10:07 17.01.2022)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаВольная борьба
Вольная борьба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Международный турнир по вольной борьбе среди юношей прошел 15 января в Москве.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Абхазский борец Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона", сообщает Госкомспорта республики.
© Foto / Государственный Комитет РА по делам молоднжи и спорту Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона"
Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе Кубок Гераклиона - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
Багдан Дзидзария стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе "Кубок Гераклиона"
© Foto / Государственный Комитет РА по делам молоднжи и спорту
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения из Сахи, Новгорода, Ярославля, Москвы, Армении и Абхазии.

Абхазский борец Багдан Дзидзария, выступавший в весовой категории 38 килограммов среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, занял третье место.
Тренирует спортсмена Анрик Кетия.
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