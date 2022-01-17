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Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции
Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции
Ибрахим Авидзба был назначен Полномочным представителем Абхазии в Турции 18 марта 2021 года. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T16:16+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с Полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.Авидзба проинформировал министра о текущей деятельности Представительства, в частности о проводимой совместной работе с общественными организациями абхазской и кавказской диаспор в Турции.Кроме того, он рассказал о готовящихся к реализации инициативах в гуманитарной и культурной сферах.В свою очередь Инал Ардзинба подчеркнул важность сотрудничества с общественными организациями Турции в целях укрепления объективного образа Абхазии за рубежом.Полномочное Представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике было учреждено в 1994 году в Стамбуле по поручению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
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новости, мид абхазии

Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции

16:16 17.01.2022 (обновлено: 16:23 17.01.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнал Ардзинба провел встречу с Полномочным Представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба
Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным Представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Ибрахим Авидзба был назначен Полномочным представителем Абхазии в Турции 18 марта 2021 года.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с Полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Авидзба проинформировал министра о текущей деятельности Представительства, в частности о проводимой совместной работе с общественными организациями абхазской и кавказской диаспор в Турции.
Кроме того, он рассказал о готовящихся к реализации инициативах в гуманитарной и культурной сферах.
В свою очередь Инал Ардзинба подчеркнул важность сотрудничества с общественными организациями Турции в целях укрепления объективного образа Абхазии за рубежом.
Полномочное Представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике было учреждено в 1994 году в Стамбуле по поручению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
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