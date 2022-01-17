https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/inal-ardzinba-provel-vstrechu-s-polnomochnym-predstavitelem-abkhazii-v-turtsii-1037173244.html

Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции

Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции

Ибрахим Авидзба был назначен Полномочным представителем Абхазии в Турции 18 марта 2021 года. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T16:16+0300

2022-01-17T16:16+0300

2022-01-17T16:23+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с Полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.Авидзба проинформировал министра о текущей деятельности Представительства, в частности о проводимой совместной работе с общественными организациями абхазской и кавказской диаспор в Турции.Кроме того, он рассказал о готовящихся к реализации инициативах в гуманитарной и культурной сферах.В свою очередь Инал Ардзинба подчеркнул важность сотрудничества с общественными организациями Турции в целях укрепления объективного образа Абхазии за рубежом.Полномочное Представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике было учреждено в 1994 году в Стамбуле по поручению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мид абхазии