https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/krupneyshee-za-30-let-izverzhenie-vulkana-v-tikhom-okeane-kadry-iz-kosmosa-1037177235.html

Крупнейшее за 30 лет извержение вулкана в Тихом океане: кадры из космоса

Крупнейшее за 30 лет извержение вулкана в Тихом океане: кадры из космоса

Извержение подводного вулкана в южной части Тихого океана около побережья островного государства Тонга можно назвать крупнейшим за 30 лет. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T18:55+0300

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К таким выводам пришли австралийские геологи, пишет RT. Последствия ощутили многие страны мира. Извержение вызвало несколько цунами в Тонге. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет. Грохот от извержения был слышен даже на Аляске. В Испании зарегистрировали резкие скачки атмосферного давления из-за ударной волны. В Японии, Австралии, Новой Зеландии, России и ряде других стран действовали предупреждения об угрозе цунами. В Перу сообщили о двух погибших в результате аномально высоких волн.

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в мире, видео, тихий океан, цунами, вулканы, мультимедиа, видео