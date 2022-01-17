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Крупнейшее за 30 лет извержение вулкана в Тихом океане: кадры из космоса
Крупнейшее за 30 лет извержение вулкана в Тихом океане: кадры из космоса
Извержение подводного вулкана в южной части Тихого океана около побережья островного государства Тонга можно назвать крупнейшим за 30 лет. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T18:55+0300
2022-01-17T18:55+0300
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К таким выводам пришли австралийские геологи, пишет RT. Последствия ощутили многие страны мира. Извержение вызвало несколько цунами в Тонге. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет. Грохот от извержения был слышен даже на Аляске. В Испании зарегистрировали резкие скачки атмосферного давления из-за ударной волны. В Японии, Австралии, Новой Зеландии, России и ряде других стран действовали предупреждения об угрозе цунами. В Перу сообщили о двух погибших в результате аномально высоких волн.
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в мире, видео, тихий океан, цунами, вулканы, мультимедиа, видео

Крупнейшее за 30 лет извержение вулкана в Тихом океане: кадры из космоса

18:55 17.01.2022
© Видео RT
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Извержение подводного вулкана в южной части Тихого океана около побережья островного государства Тонга можно назвать крупнейшим за 30 лет.
К таким выводам пришли австралийские геологи, пишет RT.
Последствия ощутили многие страны мира. Извержение вызвало несколько цунами в Тонге.
Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.
Грохот от извержения был слышен даже на Аляске. В Испании зарегистрировали резкие скачки атмосферного давления из-за ударной волны. В Японии, Австралии, Новой Зеландии, России и ряде других стран действовали предупреждения об угрозе цунами. В Перу сообщили о двух погибших в результате аномально высоких волн.
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