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Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая
Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая
О проблеме утилизации мусора в Галском районе в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации района Константин Пилия. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T09:35+0300
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Пилия
Пилия
На мусорный полигон в Галский район свозят мусор из столицы Абхазии с апреля 2019 года. "Ситуация критическая. В ноябре мы выезжали и поняли, что еще немного свалка может принять. Но Сухум начал переработку, стал отсеиваться картон, металл, и мусора в объеме стало меньше. Надеемся, что как-нибудь продержимся. Но если свалка будет переполнена, мы вернемся к месту, где была свалка в советское время. Сейчас свалка находится на земле сельхозназначения, и там ситуация критическая", – рассказал Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2018 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 7 июля в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт, который откроется в 2022 году. Об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал генеральный директор субподрядной компании ООО "РЕС" Константин Харебов.
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главный четверг, аудио

Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая

09:35 17.01.2022 (обновлено: 10:22 17.01.2022)
Радио
Пилия
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О проблеме утилизации мусора в Галском районе в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации района Константин Пилия.
На мусорный полигон в Галский район свозят мусор из столицы Абхазии с апреля 2019 года.
"Ситуация критическая. В ноябре мы выезжали и поняли, что еще немного свалка может принять. Но Сухум начал переработку, стал отсеиваться картон, металл, и мусора в объеме стало меньше. Надеемся, что как-нибудь продержимся. Но если свалка будет переполнена, мы вернемся к месту, где была свалка в советское время. Сейчас свалка находится на земле сельхозназначения, и там ситуация критическая", – рассказал Пилия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2018 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.
До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 7 июля в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.
В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт, который откроется в 2022 году. Об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал генеральный директор субподрядной компании ООО "РЕС" Константин Харебов.
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