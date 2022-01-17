https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/piliya-o-musornoy-svalke-v-galskom-rayone-situatsiya-kriticheskaya--1037134075.html

Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая

Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая

О проблеме утилизации мусора в Галском районе в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации района Константин Пилия. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T09:35+0300

2022-01-17T09:35+0300

2022-01-17T10:22+0300

радио

главный четверг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037134036_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_58cfc91c0b741230d6dadb461c548b5b.jpg

Пилия Пилия

На мусорный полигон в Галский район свозят мусор из столицы Абхазии с апреля 2019 года. "Ситуация критическая. В ноябре мы выезжали и поняли, что еще немного свалка может принять. Но Сухум начал переработку, стал отсеиваться картон, металл, и мусора в объеме стало меньше. Надеемся, что как-нибудь продержимся. Но если свалка будет переполнена, мы вернемся к месту, где была свалка в советское время. Сейчас свалка находится на земле сельхозназначения, и там ситуация критическая", – рассказал Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2018 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 7 июля в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт, который откроется в 2022 году. Об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал генеральный директор субподрядной компании ООО "РЕС" Константин Харебов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

главный четверг, аудио