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Прибытие российских миротворцев ОДКБ на аэродром "Восточный"
Прибытие российских миротворцев ОДКБ на аэродром "Восточный"
На аэродром "Восточный" в Ульяновской области на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T17:03+0300
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После посадки самолетов на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи, сообщает Минобороны РФ. По окончании торжественного митинга, личный состав Ульяновского соединения ВДВ приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации. Также сегодня самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили на аэродром "Чкаловский" в Московской области личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.
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Прибытие российских миротворцев ОДКБ на аэродром "Восточный"
17:03 17.01.2022 (обновлено: 17:31 17.01.2022)
На аэродром "Восточный" в Ульяновской области на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
После посадки самолетов на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи, сообщает Минобороны РФ.
По окончании торжественного митинга, личный состав Ульяновского соединения ВДВ приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.
Также сегодня самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили на аэродром "Чкаловский" в Московской области личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.