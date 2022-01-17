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Прибытие российских миротворцев ОДКБ на аэродром "Восточный"

Прибытие российских миротворцев ОДКБ на аэродром "Восточный"

На аэродром "Восточный" в Ульяновской области на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава... 17.01.2022, Sputnik Абхазия

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После посадки самолетов на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи, сообщает Минобороны РФ. По окончании торжественного митинга, личный состав Ульяновского соединения ВДВ приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации. Также сегодня самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили на аэродром "Чкаловский" в Московской области личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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